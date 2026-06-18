Lo que necesitas saber: Aunque el Castillo de Chapultepec si se puede rentar, solo está permitido para eventos culturales, académicos o científicos.

Pocas veces un recinto tan importante como el Castillo de Chapultepec llega a ser tendencia en redes debido a una polémica… y es que el emblemático espacio fue rentado por la FIFA para realizar una cena de gala.

Pero la cosa no queda ahí, sino que la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el organismo internacional pagó más de un millón de pesos para rentar el espacio.

Castillo de Chapultepec // Foto: Redes sociales.

Sheinbaum confirma que FIFA rentó Castillo de Chapultepec para evento

Y no, no es broma. Hace una semana, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió un video en redes en el que se encontraba disfrutando de un evento realizado en el Castillo de Chapultepec en la CDMX.

La situación había pasado desapercibida hasta que durante la mañanera de este jueves 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum “aclarara” el uso de este espacio.

Según la mandataria, la FIFA rentó el recinto histórico por más de un millón de pesos. Incluso informó que la invitaron a participar en la cena, aunque ella solo asistió a brindar un mensaje de parte de México y después se retiró.

Y a todo esto, ¿se puede rentar?

Para no tirarte tanto rollo, la respuesta es sí. Tal cual lo informó la presidenta, desde hace tiempo que esta emblemática construcción de la capital del país se puede rentar.

Aunqueeee el detalle está en el evento que se vaya a realizar. De acuerdo con su página web, solo se pueden realizar eventos culturales, académicos o científicos… por lo que no se permiten eventos sociales o empresariales.

Anuncio sobre renta del Castillo de Chapultepec // Foto: Captura de pantalla.

En fin. Habrá que esperar la respuesta de la Secretaría de Cultura y ver si la FIFA cumplió con todos los lineamientos para rentar el espacio.