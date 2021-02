¿Y su nieve? Abogado de Emma Coronel pide a AMLO mismo trato que Cienfuegos

El 22 de febrero pasado nos enteramos del arresto de Emma Coronel Aispuro, esposa del famoso narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán, en Estados Unidos. Está acusada de participar en la distribución de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana al país norteamericano.

A pesar de que su defensa, que es la misma del Chapo, solicitó la posibilidad de una fianza, el juez consideró que hay riesgo de fuga y por la gravedad de los delitos que se le imputan, permanecerá en prisión hasta resolver su situación.

Recientemente uno de sus abogados, Jeffrey Lichtman, lanzó una pedrada al presidente de México, López Obrador, en relación al caso de su clienta.

“López Obrador, ¿cuándo obtendremos el mismo trato que Cienfuegos? Esperaré”, escribió en su cuenta de Twitter.

@lopezobrador_ When do we get the #Cienfuegos treatment? I’ll wait.

— Jeffrey Lichtman (@NYCDefenseLaw) February 25, 2021