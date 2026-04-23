Lo que necesitas saber: Según la presidenta de México, la investigación en contra del secretario de Economía inició por denuncias... y no porque ellos quisieran hacerla.

¿Recuerdan la polémica estancia del hijo de Marcelo Ebrard en la Embajada de México en Londres? Bueno, pues la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno van a abrir una investigación en su contra… aunque más a fuerzas que de ganas.

Embajada de México en Londres // Foto: Wikipedia.

Abren investigación contra Ebrard por estancia de su hijo en embajada

Fue mediante la mañanera de este 23 de abril que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que iniciarán una investigación en contra de Marcelo Ebrard por los meses que su hijo estuvo viviendo en la Embajada de México en Londres.

Aunque quizá lo que más ha hecho ruido del anuncio no sea la investigación como tal, sino que la presidenta señaló, en palabras más, palabras menos, que se inició por denuncias y no porque ellos quisieran hacerla…

“De manera automática tiene que abrirse la investigación; no fue la propia secretaría, pero sí hubo solicitudes de que se abriera una investigación y así dice la ley. Lo que tiene que revisarse es si se violó alguna norma en ese sentido”, señaló.

¿Qué ha dicho Ebrard al respecto?

El mismo día que se reveló que el hijo de Marcelo Ebrard se había hospedado en la embajada mexicana, el secretario de Economía reconoció lo ocurrido… aunque negando que se hayan usado recursos públicos de manera indebida.

“Él quería quedarse más tiempo. Y se regresó. No veo en ello ningún abuso de mi parte, salvo la procuración de un papá por su hijo. No usamos ningún recurso indebidamente”, aseguró.

Y bueno, al ser cuestionada sobre su opinión al respecto, la presidenta solo mencionó que lo que se debe ver es “si hay alguna falta legal” o, de lo contrario, tendrían que crear las normas si es que no existen.

Por lo que sí, Ebrard podría salir de la situación sin ninguna sanción.