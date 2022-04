Acusan a la escritora de “Cómo matar a tu esposo”… de matar a su esposo

Hace algunos años, la escritora de suspenso Nancy Brophy dejó correr la pluma en un ejercicio creativo. En una publicación llamada “Cómo matar a tu esposo”, planeaba los detalles del posible asesinato de su pareja. Describió los motivos hipotéticos y las armas que tenía a su disposición. Una pistola era demasiado ruidosa, un cuchillo dejaría sangre por todos lados y un garrote requeriría fuerza que no tenía, pensaba.

Aquella historia se ha hecho viral en las últimas semanas porque la escritora enfrenta una importante —aunque nada sorprendente— acusación: la de matar a su esposo.

Fue en 2018 cuando la policía de Oregon encontró el cuerpo sin vida del chef Daniel Brophy, esposo de Nancy. Había muerto de dos disparos en la espalda en las primeras horas del día, cuando apenas llegaba a su trabajo en una escuela de gastronomía.

“Si el asesinato se supone me dejaría libre (del matrimonio), definitivamente no quiero pasar tiempo en la cárcel“, escribía Brophy en su —ahora— famosísima publicación sobre homicidios planeados. “Déjenme decir que no me gustan los overoles y el naranja no es el color que me favorece”.

Su situación actual no se ve muy favorable.

En este 2022 empezó el juicio contra la escritora de 71 años Nancy Brophy por el posible asesinato de su esposo y según los detalles reportados por el Washington Post, la historia no parece apuntar a que el jurado diga que es inocente.

La fiscalía estadounidense asegura que la pareja tenía grandes deudas antes de que la escritora, tras la repentina muerte, cobrara más de un millón y medio de dólares por un seguro de vida. También le encontraron una colección de pistolas modificadas para que las balas no pudieran ser rastreadas… pero la escritora asegura que todo era una investigación para su próxima novela de misterio.

Cámaras de seguridad la captaron entrando a la escuela de gastronomía donde trabajaba su esposo, aunque ella asegura que estuvo todo el día en casa.

Un detalle importante del caso es que las publicaciones y los libros de la escritora no podrán ser presentados como evidencia.

El juez que llevará el caso determinó —durante el primer día del juicio por homicidio— que el jurado no podría leer las obras de Nancy Brophy. Consideró que sería injusto para su causa. “Como escritora de suspenso romántico, paso mucho tiempo pensando en asesinatos”, escribió en algún momento.

Se espera que el juicio dure poco más de un mes, pero la extrañeza de la situación lo ha convertido en un caso viral.

Mientras sus novelas o sus publicaciones sobre asesinatos pasionales circulan en internet, la fiscalía presentará pruebas sobre su conocimiento en armas. ¿Su defensa? Pues aguántense que la defensa de la escritora asegura haber encontrado una prueba inminente de que ella no lo hizo. “Es un caso circunstancial que les ruega que ignoren la circunstancia más importante… el amor”, le dijo la principal abogada de Nancy Brophy al jurado, según la crónica de CNN.

*Con información de CNN, Washington Post y KOIN