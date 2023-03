Agostina Jalabert, modelo e influencer argentina que vivía en México, fue encontrada sin vida el pasado 18 de febrero en Playa del Carmen, Quintana Roo. Inicialmente se creyó que se había tratado de un suicidio, pero ahora su familia libra una lucha por encontrar la verdad, pues están seguros de que fue feminicidio.

El cuerpo de la joven fue hallado con un cinturón en su cuello. Se pensaba por ello que pudo tratarse de un suicidio, pero lo dicho, la familila de Agostina Jalabert acusa que en realidad fue feminicidio del cual responsabilizan al novio de la influencer.

Juan Manuel Reverter era pareja de Agostina Jalabert y estaba en el departamento donde encontraron el cuerpo sin vida. De acuerdo con Egardo Jalabert, padre de la joven, él trató de obstaculizar el hallazgo del cuerpo y acusan que tenía signos de violencia.

“Mi hija estaba colgada con un cinto del toallero del lavadero. Mide 1,70 y estaba casi sentada. Su novio estaba adentro del departamento y no permitía el ingreso. Eso, al menos, llama la atención. Yo perdí a mi hija y solo tengo sus cenizas. Él no se comunicó con nosotros, no dio una explicación ni su versión. No dio la cara”.

Declaró en entrevista para Infobae