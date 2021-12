Alaska se pone… ¿tropical? Rompen récords de calor y caen lluvias inesperadas

Cuando piensas en el clima tropical se te viene una imagen sencilla a la mente: calorcito y lluvias. Suena excelente para un plan de descanso en primavera o verano… pero suena preocupante cuando te decimos que así se han sentido las últimas semanas en Alaska. En invierno.

Y es que en la congelada península del norte de América las cosas se están poniendo climáticamente extrañas.

¿Qué tan extrañas? Pues esta semana rompieron su récord de calor y aunque andan arrancando el invierno, una época tradicionalmente seca por los vientos árticos, se dejaron caer tremendas lluvias inesperadas.

En la comunidad de Kodiak, una isla con 8 mil habitantes en el sur de Alaska, se prendieron las alertas mundiales pues amanecieron en días pasados a 19 grados Celsius. Como si eso no fuera suficientemente raro, esa medición destrozaría el antiguo récord de calor decembrino en la región por casi 10 grados Celsius.

“Es absurdo”, comentó un científico del Centro de Evaluación Climática de Alaska en una entrevista con Reuters.

Y ese bizarr0, pero preocupante, calorcito se ha estado sintiendo en toda la península de Norteamérica durante los últimos días, al grado que también rompieron récord por su Navidad más calientita pasando el día a 13 grados Celsius.

El Centro de Evaluación Climática de Alaska explicaba que, tradicionalmente, estas épocas de diciembre son semanas extremadamente secas en la zona pues las corrientes de aire congelado no cargan con mucha humedad. Sin embargo, bendito 2021, la cosa se puso completamente distinta.

En la región de Fairbanks —en el centro del estado—, se dejaron caer tormentas marca diablo.

Durante la tormenta del domingo cayó tanta nieve que colapsó el techo del único supermercado en la ciudad y para acabarla de amolar, después llegó una inesperada lluvia torrencial que, al enfriarse, cubrió todo de hielo.

Se fue la luz en algunas zonas, cerraron las calles, hubo accidentes de tránsito y todo estuvo, a falta de otro mejor adjetivo, de la requetefregada. Cómo habrá estado la cosa que el Departamento de Transporte y Facilidades Públicas de Alaska explicó las complicaciones climáticas y bautizó a este fin de semana como Icemageddon.

Localized blizzard conditions are occurring in the Fairbanks area as this band of heavy snow moves through along with gusty winds. Visibility will be reduced to a 1/4 mile or less at times. #AKwx pic.twitter.com/MCv0TFBMPi

— NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) December 29, 2021