Lo que necesitas saber: Sí, las autoridades ya detectaron que el agua contaminada provenía de un pozo.. pero, ¿cómo fue que las sustancias llegaron al interior del pozo?

La gente de varias zonas de la alcaldía Benito Juárez lleva varios días sin poder usar como se debe el agua… y como a las autoridades parece que realmente no les urge, pues, ¿qué creen? Se van a chutar dos semanas más con agua contaminada (que es como si no hubiera). Total… Si aguantan, ¿no?

Foto: Raúl Fernández // Vecinos de la Benito Juárez se cansan del agua contaminada.

Ya se cerró y lavó el pozo que era origen del agua contaminada

En conferencia de prensa, el jefe del gobierno de la CDMX, Martí Batres, informó que el agua contaminada seguirá saliendo de las tomas de los domicilios de varios vecinos de la Benito Juárez, mínimo, dos semanas. Ese es el tiempo que tardará en salir del sistema. “Va a ir desalojando esta substancia”, aseguró el funcionario…

Según dio a entender Martí Batres, las autoridades no harán gran cosa para arreglar el problema: nomás le cerraron al pozo Alfonso XIII que distribuía el agua contaminada, lo lavaron a consciencia… y ahora será cuestión de esperar a que fluya el líquido por la red (desperdiciándose, muy probablemente) y listo. “Se estará dando todo el proceso para que vaya saliendo esta sustancia que se encuentra en algunos puntos de la red hidráulica”.

Foto: Max Carranza

Fue la mañana de ayer, 10 de abril, cuando el jefe de gobierno capitalino informó que ya se había detectado el origen del agua contaminada de la alcaldía Benito Juárez: un pozo ubicado al poniente de la demarcación. Y bueno, como ya se mencionó, se procedió a cerrar dicho pozo, además de bajarle el switch a dos fábricas cercanas a la zona y… nada más.

Se presumía que un ducto de PEMEX tenía que ver con el problemita, pero después de una revisión, se descartó que el olor del agua se debiera a gasolina. No, el problema era una sustancia parecida a lubricante o aceite.

Vecinos de Benito Juárez hacen plantón indefinido

Pues no. Aunque Martí Batres pide que los vecinos se esperen, esto no sucederá. Un día antes de detectarse el origen del agua contaminada, hubo protestas y bloqueo en avenida Insurgentes… y ni las “buenas” noticias del jefe de gobierno calmaron la situación. Ayer no sólo hubo más protestas, sino que se estableció un plantón indefinido en la importante avenida mencionada.

Bloqueo en Insurgentes por agua contaminada / FOTOS: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El plantón que se ubica en Insurgente y Xola se estableció ya que, a dos semanas de denuncias por el agua contaminada, los vecinos de la alcaldía Benito Juárez siguen sin saber bien cuál es fue el origen del problema… seeeeee, ya que sabe la ubicación (el pin$%&e pozo), pero ¿de dónde salieron las sustancias que lo contaminaron?

De acuerdo con Animal Político, los vecinos de la Benito Juárez que están en plantón iban a establecer diálogo con las autoridades… peeero éstas condicionaron la “platicada” con levantar su manifestación y que el diálogo fuera sin presencia de medios. A los vecinos no les latió la onda y por eso decidieron seguir con el plantón.

