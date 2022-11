Vayan preparando los tambos, las cubetas y básicamente cualquier cosa con la que puedan guardar algo de agua en CDMX. Y es que en el próximo mes (del 12 de noviembre al 12 de diciembre de este año), varias alcaldías tendrán un recorte en el suministro de agua. ¿Y ahora por qué?

La mañana de este sábado a través de sus redes sociales, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) dio a conocer que en las próximas 4 semanas, 12 alcaldías de la CDMX recibirán menos agua de la habitual debido a trabajos que realizarán en el Sistema Cutzamala.

Foto: Cuartoscuro

12 alcaldías de la CDMX tendrán menos agua durante un mes

De acuerdo con el comunicado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reparará una falla en el transformador de la planta de bombeo 5. Algo que afectará el suministro del líquido vital. Las alcaldías que resultarán afectadas por estos trabajos serán:

1.- Álvaro Obregón

2.- Azcapotzalco

3-. Benito Juárez

4.- Cuajimalpa

5.- Coyoacán

6.- Cuauhtémoc

7.- Iztapalapa

8.- Iztacalco

9.- Miguel Hidalgo

10.- Magdalena Contreras

11.- Tlalpan

12.- Venustiano Carranza

Foto: Cuartoscuro

El gobierno de CDMX y la Sacmex apoyarán con pipas de agua potable

Sacmex indicó que en conjunto con las alcaldías afectadas brindarán apoyo a los ciudadanos con el envío de pipas de agua potable, las cuales serán gratis y tendrán como prioridad a escuelas, centros de salud y hospitales.

Por otro lado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó a través de su cuenta de Twitter la falla de la planta de bombeo en el Cutzamala y también el operativo de pipas “y otras medidas para atender la problemática”.

Foto: Twitter

Eso sí, también pidió la ayuda de los habitantes para que no desperdicien el agua y así las cosas puedan estar bajo control en las próximas semanas. ¡Luego no digan que no se les avisó!