Uno más: Alejandro Murat se baja de la contienda para 2024 con 'Va por México

Mientras en Morena varias corcholatas ya quieren saber quién irá para la candidatura de 2024, en la oposición parece que lidian con no tener suficientes candidatos para aventarse a ‘la grande’ el próximo año, pues ahora Alejandro Murat se bajó de la contienda.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el gobernador de Oaxaca dio a conocer que no va a entrar a la contienda a la candidatura de la coalición ‘Va por México‘ para las elecciones de 2024, pues al parecer no está de acuerdo con el proceso interno.

Alejandro Murat. FOTO: CAROLINA JIMÉNEZ/CUARTOSCURO.COM

Alejandro Murat se bajó de la contienda para ser candidato a las elecciones de 2024

En el clip en cuestión, Alejandro Murat indicó que como aspirante a la candidatura de ‘Va Por México’ para las elecciones presidenciales sabe que existe un método. Sin embargo, para él este proceso parece incongruente y deja muchas dudas.

“Hoy reconozco que ya hay un método y siempre que se avance en la democracia de México, pero también congruente con mis convicciones y con mis principios debo reconocer que este método deja más dudas que certezas”, dijo Murat en el video en cuestión.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dijo que se baja de la contienda para las elecciones de 2024. Foto: Cuartoscuro.

Alejandro Murat no será candidato a las elecciones de 2024 con ‘Va por México’

“Por respeto a todos los partidos políticos, incluyendo mi partido, y a las mexicanas y mexicanos que participan en este proceso, quiero informarles que he decidido no participar”, informó Alejandro Murat al aclarar que desea éxito a los demás candidatos y aportará ideas para trabajar por “las mejores causas de México”.

“La vida también me ha enseñado que a la gente se le conoce, no por lo que dice que va a ser, sino por lo que ya hizo. Porque lo que vale no son los diagnósticos, sino la ejecución y los resultados”, dijo el político en el video que por supuesto les dejaremos a continuación:

Quiero agradecer a mi familia y a todas las familias mexicanas que me dieron su confianza. Les reitero que seguiré trabajando por la grandeza de México. pic.twitter.com/jZNpH5Ratf July 2, 2023

Gustavo de Hoyos también se bajó de la contienda para las elecciones del siguiente año

Cabe mencionar que Alejandro Murat no fue el único que ya anunció su bajada de la contienda para las elecciones de 2024, pues Gustavo de Hoyos, empresario exlíder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), también dijo que no le entrará a las candidaturas.

De Hoyos dijo que en su caso, si bien tiene una amplia trayectoria en la sociedad civil, decidió no seguir con su aspiración a la candidatura de 2024 porque sabe que al no estar en un partido político en específico está en desventaja al recolectar votos.

Gustavo de Hoyos. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Van varios políticos de oposición que se bajan de la contienda para 2024

“Lograr cientos de miles de apoyos digitales en menos de un mes es una barrera difícil de franquear para un aspirante de extracción ciudadana, que no tiene en su servicio estructuras políticas formales”, dijo Gustavo de Hoyos sobre competir con políticos mexicanos que llevan años en este mundo.

Gustavo de Hoyos y Alejandro Murat se listan a la lista de candidatos de la llamada ‘oposición’ que se han bajado de la contienda para 2024, tal como ocurrió ya con Lilly Tellez, Germán Martínez y los que se sumen en las próximas semanas.