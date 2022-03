“Vivo o muerto”: Millonario ofrece 1 millón de dólares por Vladimir Putin

Definitivamente Vladimir Putin se ha ganado el odio de mucha gente a raíz de su decisión de iniciar operaciones militares en Ucrania. Lo decimos porque no sólo un senador de Estados Unidos pide que lo “eliminen”, también un millonario ruso ya le puso precio a su captura.

El millonario ruso que ofrece una recompensa por Putin

Oh sí, se trata de un empresario llamado Alex Konanykhin, quien compartió en sus redes sociales su intención de que Vladimir Putin sea detenido. Y es que el millonario asegura que el presidente de Rusia es nada menos que un “criminal de guerra”.

El magnate publicó originalmente un cártel estilo “Se Busca”, donde aseguraba que daría un millón de dólares a quien entregara a Vladimir Putin “vivo o muerto”. Sin embargo, dicha imagen fue baneada de redes por obvias razones, aunque él insiste en que pagará la suma.

Eso si, aclara que no se trata de una cacería donde todo ciudadano vaya por la cabeza del presidente de Rusia. En un mensaje en su cuenta de Facebook señala que la oferta es para funcionarios y militares rusos que detegan a Putin de acuerdo con la ley.

“Prometo pagar 1.000.000 de dólares al funcionario o funcionarios que, cumpliendo con su deber constitucional, detengan a Putin como criminal de guerra según las leyes rusas e internacionales“, dice. “…considero que es mi deber moral facilitar la desnazificación de Rusia. Seguiré ayudando a Ucrania en sus heroicos esfuerzos por resistir la embestida de la horda de Putin“.

Señala que Vladimir no llegó al poder por las buenas

El millonario, nacido en Rusia, acusa que Vladimir Putin no llegó al poder de manera legítima. Indica que lo hizo por medio de la fuerza, que prohibió las elecciones libresen el país y que destruyó a todos sus adversarios para quedarse en lo más alto del gobierno.

A pesar de que como te decía, originalmente publicó una foto con el mesaje “Wanted: Dead or Alive” (Se Busca: vivo o muerto), él mismo aclaró que no busca que Putin sea asesinado: “Algunos informes sugieren que prometí pagar por el asesinato de Putin. Esto no es correcto. Aunque tal resultado sería aplaudido por millones de personas en todo el mundo, creo que Putin debe ser llevado ante la justicia”.

Ahora bien, en una entrevista para People, el magnate menciona que “no es ingenuo” en referencia a que considera muy remota la posibilidad de que alguien arreste a Putin, sin embargo, asegura que no será un ruso más que se quede en silencio ante la ofensiva en Ucrania. Su recomepnsa, de todos modos, es completamente real y sería entregada en caso de…