Lo que necesitas saber: De vez en cuando es recomendable revisar tu reporte crediticio, ya que existen casos donde personas utilizan datos ajenos para pedir préstamos o realizar movimientos fraudulentos.

Al escuchar la palabra Buró de Crédito, a más de uno le aterra estar en esa dichosa “lista negra”. Sin embargo, no todo es tan malo como parece y aquí te contamos qué significa realmente estar en Buró de Crédito y por qué tu nombre sí puede desaparecer de ese registro.

Durante años, el Buró de Crédito ha sido relacionado con personas que no pagan o que deben dinero a los bancos, pero la realidad es un poco distinta. En realidad, se trata de una Sociedad de Información Crediticia que recopila el comportamiento financiero de las personas.

Es decir, no solo aparecen quienes tienen deudas, también quienes pagan puntualmente sus tarjetas, créditos o préstamos. De hecho, tener historial crediticio puede ayudarte a acceder a financiamientos más fácilmente.

Las empresas y bancos pueden consultar esta información para saber si una persona es apta para recibir un crédito. Además, toman en cuenta otros factores como los ingresos, la edad o la capacidad de pago antes de autorizar préstamos.

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Pero ojito, también debes ser responsable con tu historial y no solo con las compras o créditos que solicitas. De vez en cuando es recomendable revisar tu reporte crediticio, ya que existen casos donde personas utilizan datos ajenos para pedir préstamos o realizar movimientos fraudulentos. Detectar cualquier anomalía a tiempo puede evitarte muchos problemas.

De acuerdo con la Condusef, por ley tienes derecho a solicitar tu Reporte de Crédito Especial gratis una vez cada 12 meses. Si necesitas más consultas durante el año, estas sí tienen costo.

Además, el Buró de Crédito ofrece otros servicios como “Mi Score” y “Alertas Buró Plus”. El primero resume tu historial crediticio mediante una puntuación que va de los 400 a los 850 puntos y tiene un costo aproximado de 58 pesos. Mientras tanto, “Alertas Buró Plus” envía notificaciones por correo electrónico cada vez que existe un cambio o consulta en tu historial, con un costo cercano a los 232 pesos al año.

Si no estás de acuerdo con la información que aparece en tu Reporte de Crédito, también puedes presentar una reclamación y tienes derecho a realizar hasta dos reclamaciones gratuitas al año.

Y aquí viene la pregunta que todo el mundo se hace, ¿puedo salir del Buró de Crédito?

La respuesta es sí, aunque no es tan sencillo como muchas personas creen, pues la deuda no desaparece automáticamente de un día para otro. El tiempo que tarda en eliminarse depende del monto que debas y de la situación en la que se encuentre tu crédito.

Pero antes de saber como puedes hacerlo hay que aclarar que son las famosas UDIS

Las UDIS, o Unidades de Inversión, son una medida que se usa en México y cuyo valor cambia con la inflación, por lo que no siempre equivalen a la misma cantidad de pesos. En pocas palabras, sirven para calcular aproximadamente el monto de una deuda o crédito.

De acuerdo con la Condusef, dependiendo de cuántas UDIS debas será el tiempo que permanecerá el registro en Buró de Crédito.

Deudas menores o iguales a 25 UDIS se eliminan después de un año.

se eliminan después de un año. Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS se eliminan después de dos años.

y hasta se eliminan después de dos años. Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS se eliminan después de cuatro años.

y hasta se eliminan después de cuatro años. Deudas mayores a 1000 UDIS se eliminan después de seis años, siempre y cuando sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no esté en proceso judicial y no exista fraude relacionado con el crédito.

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Eso sí, si tuviste retrasos o incumplimientos, no necesariamente tienes que esperar a que el registro desaparezca para mejorar tu historial crediticio. Si comienzas a ponerte al corriente con tus pagos, esto también se verá reflejado en tu historial y podría ayudarte a mejorar tu reputación financiera.

Pero mucho ojo, porque en los últimos años también han aumentado los sitios falsos y personas que prometen “sacarte del Buró” o eliminar deudas mágicamente. La realidad es que nadie puede borrar tu historial de forma inmediata y muchas de estas páginas terminan siendo fraudes.

Por eso, lo mejor siempre será consultar información en páginas oficiales y revisar muy bien los enlaces antes de ingresar tus datos personales o bancarios para evitar caer en estafas.