Lo que necesitas saber: En este momento, los CDC consideran que el riesgo inmediato para la población general de Estados Unidos es bajo.

Todo apunta a que el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda dará de qué hablar en los próximos días… y es que a partir de este 18 de mayo, Estados Unidos restringirá la entrada a extranjeros que hayan estado en dichos países durante los últimos 21 días.

Foto: Shutterstock

Brote de ébola en Congo y Uganda enciende las alarmas de Estados Unidos

Un día después de que la OMS declarara emergencia de salud pública por el brote de ébola en el Congo y Uganda, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos impusieron una prohibición de ingreso para evitar su propagación.

La medida no es más que la restricción del acceso a suelo estadounidense de extranjeros que hayan estado en los últimos 21 días en Uganda, la RDC o Sudán del Sur.

“En este momento, los CDC consideran que el riesgo inmediato para la población general de Estados Unidos es bajo, pero seguiremos evaluando la evolución de la situación y podríamos ajustar las medidas de salud pública a medida que se disponga de más información”, se lee en un comunicado.

Foto: Shutterstock

Y… ¿Cuál es la situación en México?

Aunque en nuestro país no se han emitido restricciones de viajes, la Secretaría de Salud publicó un aviso preventivo de viaje en el que alerta el riesgo de contagio para las personas que viajen a la zona del brote.

Además, también informaron sobre la posibilidad de importar casos a México por viajeros internacionales. Eso sí, de momento en nuestro país el riesgo es de nivel bajo… aunque más vale prevenir y tomar todas las precauciones necesarias.