Vuelven las presiones contra el líder nacional del PRI, Alito Moreno, las cuales coinciden con discusiones de asuntos legislativos. ¿Si será coincidencia?

El líder de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que, a más tardar el 1 5 de diciembre, debe de avanzar el proceso de desafuero que existe en contra de Alejandro Alito Moreno.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

De acuerdo con el morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, lo que se hará será conocer los alegatos de la Fiscalía General de Campeche, así como de la defensa del líder nacional del PRI. Todo para que la Sección Instructora del Legislativo pase a la etapa siguiente.

Recordemos que la solicitud de desafuero contra Alito Moreno se hizo en agosto pasado por una investigación realizada contra éste por enriquecimiento ilícito. Un asunto que, según la Fiscalía de Campeche, nada tiene que ver con los audios que, en su momento, dio a conocer la gobernadora de la entidad, Layda Sansores.

“La carpeta tiene que ver con una investigación del Ministerio Público vinculada con el delito de enriquecimiento ilícito, que consiste en la desproporción de los ingresos que devenga el servidor público y sus distintos cargos y las propiedades de las que se ostenta como dueño o se encuentran a su nombre”, explicó el titular de la Fiscalía, Renato Sales.

Y bueno, si nada tiene que ver con las presiones de Sansores, tampoco con las presiones que podría haber ahora que se viene la discusión de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador… la cual en el PRI ya dijeron que será rechazada tajantemente.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Es más, ni siquiera se dejaría pasar al “Plan B” que, según se prevé, será presentado ante la negativa anticipada de la oposición.

Aún como está la situación y que hablar del desafuero de Alito luce como presión para aflojar, en Morena dicen “noooo, cómo creen”. “No necesitamos los votos del PRI, con nuestra mayoría nos basta, son de mayoría simple”, aseguró el líder morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Por su parte, en el PRI dicen que todavía no saben nada respecto a la reactivación del proceso de desafuero en contra de Alito Moreno. “No hemos sido convocados (…) no hay ningún acuerdo, no polemicemos un acuerdo y ya dijimos que no”, comentó el líder priista en San Lázaro, Rubén Moreira.

Con todo, Moreira agregó que no ve intento de presión por parte de Morena… y, en caso de haber, “nosotros ya tenemos tomada nuestra postura”, advirtió el priista.