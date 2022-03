Alonso Ancira demandaría a Julio Scherer… también por extorsión

Claro. Así como cuando escuchas el Sgt. Pepper y te recuerda al Pet Sounds, muchos al conocer la demandota de Juan Collado a Julio Scherer dijeron: “un momento, eso me recuerda a…”

Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), está analizando demandar al exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, casi por lo mismo que Collado: extorsionarlo para conseguir su libertad.

En el caso del ya liberado empresario, acusaría a Scherer de proponerle vender AHMSA a un tal Julio César Villarreal Guajardo (amigo de Scherer, por cierto) como un requerimiento indispensable para obtener su libertad condicional, luego de haber sido entambado por el proceso establecido en su contra por lavado de dinero. Todo dentro del conocido caso Agronitrogenados.

Lo anterior fue explicado por la representación legal de Ancira a Reforma. Así tal cual: la demanda sería similar a la de Juan Collado, porque, de hecho, Ancira habría sido “extorsionado” antes que Collado. Ya sólo está afinando algunos detalles para presentar la demanda.

“Él está en el proceso de definir la presentación de denuncias contra el consejero y en contra del señor Julio Villarreal, él está por decidir”, comentó para el diario Mauricio Flores Castro, abogado de Ancira.

¿AMLO aplicando un “no me ayudes compadre” a Julio Scherer?

Durante su mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró que la salida de Scherer de su puesto como consejero jurídico de Presidencia no tuvo nada que ver con lo que ahora se habla de la extorsión a Juan Collado… nah, nomás es que tuvo diferencias con la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Pero bueno, eso “x”… donde metió más similitudes entre el caso Ancira y Collado fue en el hecho de ahora, tal como lo hizo en su momento con el dueño de AHMSA, pedirle a Juan Collado nomás reparar el daño y va pa’ fuera.

“Si él cometió un error y está demostrado, y tiene ese dinero en el extranjero, que repare el daño y que busque un acuerdo, eso es lo que yo le recomendaría. Pero intentar mediante una campaña mediática defenderse, ya no es el tiempo de antes”.

De hecho, AMLO recordó que, en su momento, Alonso Ancira ya tenía acordado aceptar la extorsi… digo, el acuerdo reparador, pero alguien lo “mal aconsejó” y a la mera hora declaró que no iba a devolver nada. ¿Y qué pasó?

“Le recomendé que no le hiciera caso a sus abogados o a la gente que le ofrecía apoyo pensando de que así no iba a pagar nada, que no hay cosa más importante en la vida que la libertad y la consciencia tranquila. Afortunadamente entendió y ya dio el primer abono de 50 millones”.

Cincuenta de 200 y, por lo que se ve, Ancira ya no tiene ganas de dar el resto. Pues so se verá en los próximos días, dependiendo si jala o no la demanda contra Julio Scherer.