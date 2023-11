Lo que necesitas saber Las alumnas habrían presentado ya varias denuncias contra el profesor de la Voca 8 del IPN, pero al no tener resultados, hicieron justicia por mano propia

Tras no tener respuesta de parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ni de las autoridades, alumnas de la Vocacional 8 golpearon a un profesor al que acusan de ser agresor y acosador. En redes sociales se difundió el video de la golpiza propinada por las estudiantes.

La usuaria de X (antes Twitter) Renata Villarreal, fue quien compartió la grabación. En el video vemos primero como una joven lo señala de acosar e incluso amenazar a compañeras y maestras. Después viene la golpiza.

El profesor de la Voca 8 terminó golpeado y pintado / Foto: @Re_Villarraeal – X

Video muestra golpiza de alumnas a profesor señalado de acoso en la Vocacional 8 del IPN

“Alumnas de la Voca 8 del IPN se hartaron del encubrimiento y la falta de atención a sus denuncias contra maestros agresores y acosadores“, con esas palabras compartió el video la mencionada Renata Villarreal (Re_Villarreal en X).

El profesor aparece en el video sentado en su escritorio, mientras la joven lo acusa frente a sus compañeras en un salón de la Voca 8.

Lo acusan de acosar a maestras y alumnas de la Vocacional 8 del IPN / Foto: @Re_Villarreal – X

“Usted siendo una persona casada ha acosado maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de esta institución y si esto no se cumple no nos quedará más que irnos a paro porque no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que tiene relación con una menor”.

Lo golpearon y sacaron del salón acusándolo de pedófilo

La joven también acusa al profesor de “dar cosas” para poder pasar su materia, justo antes de decirle a sus compañeras que “ya saben qué hacer niñas”. El profesor al ver a las alumnas con intención de golpearlo dice “O sea, ¿me van a atacar?”.

Las alumnas golpearon y sacaron al profesor del IPN / Foto: @Re_Villarreal – X

El profesor señalado de acoso recibe golpes y patadas mientras le gritan cosas como “pedófilo”, “Hijo de perra” y “Recuerda que tú mamá es una mujer“. Al final lo arrastraron hasta sacarlo del salón.

El video termina cuando una mujer que se presenta como maestra y abogada les pregunta por qué no hacen una denuncia ante el Ministerio Público. Las alumnas responden que “ya se han hecho muchas denuncias”.

Alumnas del Voca 8 del @IPN_MX se hartaron del encubrimiento y la falta de atención a sus denuncias contra maestros agresores y acosadores.

Otros planteles dieron a conocer ya, listas de profesores denunciados y se pronunciaron para tomar acciones en conjunto.#FueraAgresores pic.twitter.com/BPkiPVLRuL — Renata Villarreal (@Re_Villarreal) November 18, 2023

El IPN, de hecho, ha estado en la mira por las diferenes denuncias de acoso contra estudiantes, físico y digital. Ahí también se dio el caso de Diego, joven detenido por robar fotos de compañeras para alterarlas con IA y venderlas como contenido sexual.

Te puede interesar