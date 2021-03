AMLO, gobernadores y gobernadoras firman acuerdo para no meterse en las elecciones

Hace ya un mes, AMLO leyó en la mañanera una carta dirigida a los gobernadores y las gobernadoras de los 32 estados de nuestro país. ¿El objetivo? Que firmaran un acuerdo para no ponerse el pie o usar recursos públicos en las elecciones de 2021. Algo así como un pacto —con un buen de carga simbólica— para fumar la pipa de la paz entre los gobers de la Alianza Federalista y Andrés Manuel López Obrador.

¿Se logró? Este 23 de marzo, AMLO, los gobernadores y las gobernadoras firmaron el llamado Acuerdo Nacional por la Democracia en Palacio Nacional.

A la cita igual acudió la jefa de gobierno CDMX, Claudia Sheinbaum, o Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, señalado por presunta delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, y Enrique Alfaro.

AMLO, gobernadoras y gobernadores firman Acuerdo Nacional por la Democracia

¿De qué va este acuerdo? Básicamente, mediante el compromiso de los gobernadores y gobernadoras estatales —sólo son dos, Claudia Sheinbaum y Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora— las autoridades buscan que el dinero público no se vaya a las elecciones del 6 de junio, mediante el patrocinio político de los partidos y gobers o incluso con la intervención del crimen organizado, la delincuencia de cuello blanco.

Es decir, lo que se busca es garantizar que haya piso parejo y, de paso, que las elecciones se lleven a cabo sin mano negra.

En realidad, también se trata de un acto meramente simbólico, ya que es obvio que las prácticas ya mencionadas deben evitarse por ley.

Sin embargo, por aquello de la polarización entre los gobernadores y gobernadoras estatales —ya saben, un grupo respalda las decisiones de AMLO sin mayor falla y otro se ha encargado de cuestionar a la Federación, exigiendo una mayor partida presupuestaria o más intervención en las políticas de salud pública ante la pandemia— justo el presidente llamó a todos a estar en la misma sintonía.

Como mencionamos, a la cita de este martes 23 de marzo en Palacio Nacional no faltó nadie. A las puertas de este recinto histórico se presentaron personajes como el Bronco, gobernador de Nuevo León, Enrique Alfaro, Cabeza de Vaca, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, o los aliados de siempre: Miguel Barbosa, gober de Puebla, y Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz.

A la reunión también le cayó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y el fiscal Especializado en Delitos Electorales, José Agustín Pinchetti.

Y va de nuevo: la importancia de este acuerdo, según AMLO, es que ningún funcionario o ninguna funcionaria use su poder para promover a determinado partido político o coopere en el clásico acarreo de gente, no apoye a los candidatos y las candidatas, no use el dinero del presupuesto público para las campañas, resista a la compra de lealtades o la entrega de dinero del crimen organizado y todas esas prácticas ilegales que suelen ser señaladas en las elecciones.