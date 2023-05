Y externa AMLO no quiere decir que México la verá de lejitos, sino que llegará de rebote. Así que, como sea, pero crisis para el 2025, según los pronósticos del presidente.

Durante su conferencia mañanera de ayer, 1 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló que, pese a que la economía del país está fuerte, podría ser impactada por una crisis proveniente del extranjero. Desde Estados Unidos, específicamente.

AMLO hablando de la palabra ‘medio ambiente’ // Foto: Cuartoscuro

“No descartamos que sí pueda haber una crisis económica-financiera externa (…) de acuerdo a nuestras proyecciones esa crisis económica-financiera podría darse a partir del 2025. Y desde luego, no lo deseamos, toco madera”, señaló AMLO.

Según el presidente, el que no haya crisis este ni el año próximo en Estados Unidos se debe a que, así como en México, habrá elecciones presidenciales en 2024… entonces cualquier problema económico será contenido como se pueda. Peeeeero, una vez que pasen los comicios, ahí sí será momento de dejar de aparentar y se vendrá lo bueno.

“Pasando las elecciones ya es otro asunto, gane quien gane, ya podrían —no lo estoy asegurando— venir ajustes”, auguró AMLO.

Foto: Especial

¿Y si México también pasará por unas elecciones, no será que pueda ocurrir lo mismo? De acuerdo con AMLO, no. Repitiendo lo que ha dicho en los últimos meses, el presidente de México aseguró que la economía del país es fuerte y, nomás por eso, no se prevé una crisis… al menos no una propia. Ya como nos impacte lo que ocurra en Estados Unidos, es otra cosa.

“Y aunque se presentaran estos fenómenos en Estados Unidos, sí nos afectarían por la interdependencia económica, por la integración económica que tenemos entre nuestras economías”.

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con AMLO, el manejo del presupuesto de este año (y del que viene, 2024) será con miras a dejarle al próximo gobierno una economía bien blindada. Incluso con cierto margen para que pueda realizar los ajustes que crea necesarios.

“Entonces, decirle a la gente que vamos bien, que vamos a seguir impulsando las actividades productivas, creando empleos, y esto que estoy planteando: fortalecer la autosuficiencia alimentaria”, señaló el presidente. “Todo lo que podamos avanzar en ese sentido para prepararnos ante una eventual crisis en el mediano plazo, en el largo plazo”.