Pues aunque parecía un regalo perfecto de San Valentín, a AMLO no le latió lo que los de Morena andan haciendo en la Cámara de Diputados, respecto al aumento de multas por “injuriar” al presidente. ¿Servirá de algo su postura? Quizás o quizás no… como sea, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya dijo que, en caso de que pase la iniciativa, él se encargará de vetarla (según).

En su conferencia mañanera, AMLO adelantó que, en caso de que progrese la iniciativa que contempla subir las multas a quien se atreva a injuriar al presidente de la República, él se irá por el veto. Que no le gusta y no pidió que se planteara esa posibilidad, reprochó.

“Me sorprendió ayer, que autorizan en la cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso”, criticó el mandatario.

Foto: Presidencia.

Por si no se saben este asunto, pues resulta que el pasado martes – igual y como regalo del Día del Amor y la Amistad para AMLO – en la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados dio visto bueno a la propuesta morenista de modificar disposiciones de la Ley sobre Delitos de Imprenta. Una de ellas, sobre aumentar la multa a quien se pase de lanza con el representante del Ejecutivo.

Si ya de por sí está medio caduco que alguien sea castigado por echarle sus cremas, pues ahora imagínense pagar más. Como está la ley, se pagan hasta mil pesos. Con la respectiva modificación propuesta por Morena, el costo se elevaría hasta más de 4 mil pesos.

“No lo necesito eso, yo no lo necesito, yo no lo promoví”, se quejó AMLO. “Lo voy a vetar, voy a vetar. ¿Eso para qué? No, libertad de expresión”.

Foto: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum también se va contra modificación

Por su parte, en su respectiva conferencia, la jefa del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, también dijo que a ella no le gustó lo que proponen sus camaradas de la Cámara de Diputados.

“Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No es un tema de multas, es un tema de civilidad política”, señaló en conferencia ofrecida en la Universidad de la Policía de la CDMX.

Foto: Cuartoscuro

“Bueno, ¿y Sheinbaum qué”, preguntarán quienes consideren que el posicionamiento en contra de la iniciativa morenista de Claudia Sheinbaum es porque ya se ve como sucesora de AMLO y, entonces, por eso anda criticando una reforma que podría tener dedicatoria anticipada. Pero no… o no tanto.

Recordemos que en la iniciativa para meterle mano a la Ley Sobre Delitos de Imprenta, también se vislumbra aumentar la multa para quienes injurien a otros altos funcionarios. Unos de ellos, quienes se encarguen de los gobiernos estatales… o del gobierno capitalino. Así que, quizás no estaría mal que el resto de mandatarios se pronuncien en contra.