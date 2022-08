¿Cómo una pregunta sobre una posible investigación contra EPN terminó en la advertencia de denunciar a la ONU y al mecanismo COVAX? Aquí les decimos, porque así trabaja la mente de AMLO.

En la mañanera de ayer, 22 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que presentará una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)… y, de hecho, contra el mismo organismo, por la falta de entrega de vacunas COVID-19. Según el presidente, éstas ya fueron pagadas y nomás no se han entregado. De eso ya hace un año.

Foto: Presidencia.

“Covax, nos deben 75 millones de dólares”, señaló AMLO en referencia al ente que creó la ONU para la distribución de vacunas COVID-19. Y bueno, ya que la ONU fue la creadora de dicho mecanismo, pues también contra el organismo internacional. “Contra Covax y contra la ONU, porque ya es mucho, ya es el colmo”.

De acuerdo con AMLO, su gobierno ha tratado de llegar a un acuerdo por las vacunas que se deben, sin embargo, no hay respuesta. Hemos sido “tolerantes, porque se trata de un organismo internacional, sí, pero no somos encubridores”.

Foto: Getty Images.

Luego de anunciar la denuncia, AMLO – ya muy de pasadita – evocó a Donald Trump, quien no hace mucho criticaba la estructura de la ONU, la cual no hacía lo que él quería y, entonces, el republicano la quería desaparecer. AMLO no se fue tan lejos, nada más insinuó que ya es tiempo de renovar a la ONU y a otros organismos internacionales.

Y todo lo anterior sólo porque una reportera le preguntó al presidente si no creía que ya debía investigarse al expresidente Enrique Peña Nieto… algo no tan descabellado, ya que los casos Odebrecht y Ayotzinapa han dibujado un caminito que hace pensar que iguuuuuual y el exmandatario tuvo algo que ver (o, mínimo, sabía)…

La respuesta de AMLO simplemente fue “eso le corresponde a las autoridades”… ya si éstas determinan que tal o cual funcionario fue corrupto, pues, entonces, que se haga justicia.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

“No, no, no, este es un pueblo honesto y en México no va a haber corrupción, se tiene que desterrar la corrupción y la impunidad, y eso nos está dando mucha autoridad moral”, aseguró AMLO… y con esa autoridad moral, agregó, se puede dejar “en visto” las críticas que vienen del extranjero, como por ejemplo de parte de la ONU…

Y, aprovechando que se acordó del organismo internacional, criticó que éste está bueno para hacer pronunciamientos sobre lo que sucede en México, pero no para criticar desigualdades en el mundo o las guerras. Cosa que la hace no por no saber, sino por no querer perder cuotas. “Porque todo tiene que ser equilibrio porque, si no, no van a pagar las cuotas ¿y cómo se va a mantener todo el aparato? Tantos organismos”…

Ya enchilado por lo poco pareja que es la ONU, entonces AMLO se acordó que por ahí nos deben unos cuantos millones de dólares. Y como no ve que haya intención de pagar, pues por eso va la denuncia. Los detalles de este asunto se darán en las próximas horas.