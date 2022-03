AMLO dice que fue “calumniosa” la resolución de eurodiputados: “De 5 mil mexicanos asesinados, cinco fueron periodistas”

Con varias horas en la página oficial del Gobierno de México, se entendía la confirmación a la agresiva respuesta al acuerdo del Parlamento Europeo sobre agresiones a periodistas en México. Pero no estaba de más preguntar a AMLO. Y esto fue lo que dijo.

“Sí y cómo la ven”… pudo haber dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, para seguir el tono del comunicado difundido como respuesta a los eurodiputados, nomás porque éstos se “atrevieron” a condenar los asesinatos de periodistas en el país y pedir al gobierno garantizar mayor seguridad para ellos.

“Se fijó una postura por parte del Gobierno de México ante una resolución calumniosa del parlamento europeo, a veces se puede pensar que solo aquí antes era costumbre el que los legisladores votaran sin leer, sin informarse, por consigna, pero ahora nos estamos enterando que esto sucede en todo el mundo“, señaló AMLO en la mañanera de hoy, 11 de marzo.

Siguiendo con las descalificaciones contra los miembros del Parlamento Europeo (en el mentado comunicado se les calificó de “borregos” e “injerencistas”), AMLO señaló que los eurodiputados que aprobaron el acuerdo para condenar a México son “conservadores” y con “mentalidad colonialista”.

Sobre lo último (el pensamiento colonialista), López Obrador advirtió que ya no podrá ser. Antes sí, porque los gobiernos no tenían nada de autoridad moral… pero como ahora gobierna la 4T, la cosa ha cambiado: “Antes ninguneaban a las autoridades mexicanas. Nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas”.

Sólo han sido cinco periodistas asesinados: AMLO

Respecto a la preocupación del Parlamento Europeo sobre los asesinatos a periodistas, López Obrador dio a entender que la cosa no es para tanto, tomando en consideración que es un número mínimo dentro de todos los asesinatos que se han dado.

Increíblemente así lo dijo:

“Son malas las comparaciones, pero para tener una idea, en este tiempo [dos meses y medio del año] lamentablemente han perdido la vida cerca de 5 mil mexicanos, han sido asesinados. Y, de esos 5 mil, cinco periodistas… que no tienen que ver con actos represivos del Estado”.

¿Cinco? ¿No van siete? Como ya se ha visto, AMLO maneja siempre otros datos. Y, pues según él, nomás han sido cinco casos de periodistas asesinados en lo que va del año: siete agresiones y cinco asesinatos. “En cuatro casos hay 17 detenidos”, aseguró.

Por si queda duda de loa anterior, adelantó que el jueves se informará con precisión sobre los casos de agresiones a periodistas, incluso, esa información se le hará llegar a los diputados del Parlamento Europeo.