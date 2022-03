“Lamentable que se sumen como borregos” a ataques a la 4T: Gobierno a Parlamento Europeo

Se sabía que se iba a rechazar la condena del Parlamento Europeo al gobierno de México por los asesinatos de periodistas… pero hasta para rechazar hay maneras. Ahora sí la administración de AMLO se olvidó de toda diplomacia.

Bueno, con decirles que hasta se le hizo excesivo a Noroña.

Horas después de que el Parlamento Europeo emitió un acuerdo para condenar las agresiones contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos (y, de paso, pedirle a la administración de AMLO ponerse las pilas en garantizar la seguridad de estos), el Gobierno de México echó, quizás, el comunicado-respuesta más pasado de lanza que se recuerde. Empezando asÍ:

“A los diputados del Parlamento Europeo: Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías”.

Luego de implícitamente acusar de corruptos, hipócritas y mentirosos a los eurodiputados, también los califica de opositores a la 4T… bueno, menos que eso: “borregos” que se suman “a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación”.

Así como lo ha señalado en diversas ocasiones AMLO en la mañanera cuando se dirige al gobierno de España, en el comunicado el Gobierno de México señala que “México ha dejado de ser tierra de conquista” y, además, asegura que se está en un momento histórico en el que se goza de igualdad, democracia… ahhh y pese a balaceras y ola de violencia, muuuy pacifista, tanto que no se mandan armas a otros países.

N’ombre el Gobierno de México describe un país en el que uno se pregunta “¿por qué el Parlamento Europeo pide seguridad y respeto para los periodistas… si eso es lo que hay?”

“Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones”, concluye el comunicado en el que, por si no fuera suficientemente agresivo todo lo anterior, se califica de “panfleto” al acuerdo emitido por el Parlamento Europeo.

La agresividad del documento hizo a más de uno dudar de su veracidad. Es decir, aunque estaba colgado en la página oficial del Gobierno se llegó a pensar en un hackeo… sin embargo, desde la cuenta oficial de Morena se le dio el visto bueno. Así que, sí, así le respondió el gobierno de AMLO al Parlamento Europeo.

Y a ver qué dicen por allá.