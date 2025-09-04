Lo que necesitas saber: Freddy Ñáñez, Ministro de Comunicaciones de Venezuela, asegura que el video del ataque fue generado con inteligencia artificial.

¿Recuerdan el barco venezolano que atacó Estados Unidos? Ese mismo que según Donald Trump y Marco Rubio iba cargado con gran cantidad de droga y en el murieron al menos 11 personas.

Bueno, pues Amnistía Internacional ya pidió que se investigue el ataque de forma inmediata. El gobierno estadounidense debe demostrar que el ataque era la única opción que tenían para detener el barco y que era imposible capturar a la tripulación ni detenerlo.

Ataque embarcación de Venezuela / Captura de pantalla

Amnistía Internacional solicita investigación del ataque de Estados Unidos

Vamos por partes. El martes 2 de septiembre, Donald Trump anunció el ataque letal contra un bote que partió de Venezuela con dirección a Estados Unidos. Según su información llevaba ‘enormes’ cantidades de droga. Sin embargo, uno de los buques de la Marina ubicado en el Mar Caribe disparó contra el y sus tripulantes.

“Amnistía Internacional está profundamente alarmada por el ataque que el gobierno estadounidense afirma haber realizado contra una pequeña embarcación que presuntamente partió de Venezuela, un ataque que, según los informes, provocó la muerte de 11 personas. Las circunstancias en torno al incidente suscitan serias dudas sobre la legalidad, la rendición de cuentas y el respeto por el derecho internacional de los derechos humanos”. Dijo Daphne Eviatar, directora del Programa de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional Estados Unidos.

Donald Trump en conferencia // X:@WhiteHouse

¿Estados Unidos hizo bien en atacar el bote?

Ahora, tras la solicitud de Amnistía Internacional, el gobierno estadounidense está obligado a demostrar que el ataque ‘fue estrictamente inevitable para proteger la vida’, sin oportunidad de detener el bote o a su tripulación de otra manera.

Sin embargo, la política de Estados Unidos se basa en detener de forma anticipada (cuando tienen oportunidad), los ataques terroristas. Y dado que algunos cárteles fueron declarados grupo terroristas, actuaron según sus protocolos o al menos esa puede ser su versión para justificar el ataque.

Aunque hay muchas cosas ‘extrañas’ en torno al ataque, según Freddy Ñáñez, Ministro de Comunicaciones de Venezuela, el video del ataque no es real, fue generado con inteligencia artificial.