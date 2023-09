Lo que necesitas saber: La ONG "Afrodescendencias Mx" denuncia que la agresión contra Ander Salas es muestra de la violencia de la que son objeto deportistas afrodescendientes en México.

El futbolista colombiano habría llegado a México con la ilusión de convertirse en jugador profesional. Ahora, sólo por festejar un gol, su condición es considerada crítica y probablemente no pueda volver a los campos.

Ander Salas es un futbolista de Colombia que hace unos días se presentó a un compromiso en Texcoco, Estado de México. Se desconoce en qué condiciones se dio el juego, pero, según los reportes, jugadores del equipo rival lo agredieron brutalmente sólo porque celebró un gol. La golpiza la recibió en plena cancha de juego y sin que sus compañeros de club le ayudaran o trataran de protegerlo.

Golpiza al jugador colombiano, Ander Salas / Captura de pantalla

Autoridades no han mostrado apoyo a la familia del jugador colombiano

De acuerdo con El Heraldo de Colombia, la agresión contra Ander Salas ocurrió el pasado 6 de septiembre. Desde entonces, el jugador está hospitalizado en un hospital llamado Centro Médico Santo Niño de Atocha. Según el parte médico al que han tenido acceso algunos medios, se encuentra en coma y no puede ser trasladado a su país, debido a la falta de recursos de sus familiares.

Ander Salas tiene 22 años y es originario de La Guajira, Colombia. Llegó a México y combina su sueño de convertirse en jugador profesional con su trabajo en un almacén de ropa. Según indica Semana, la madre del jugador colombiano está en trámites para llegar a nuestro país, pero tanto las autoridades de Colombia como las de México no han mostrado muchos ánimos de apoyarla.

#Internacional | El joven Ander Jafeth Salas sigue hospitalizado y en estado crítico por una brutal golpiza al celebrar un gol. Ana Jackeline Salas, madre del futbolista colombiano, confirmó en Red+ Noticias que su hijo viajó a ese país para buscar el sueño de convertirse en… pic.twitter.com/uiaq2zAkSu — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) September 11, 2023

“En Colombia, mi país, que es el que me tiene que estar apoyando en estos momentos, no me dan un bendito pasaporte. Me han negado la posibilidad de salir de aquí del país”, comentó la madre de Ander Salas en entrevista con un medio local de La Guajira.

Agresión de Ander Sales no es un caso aislado de violencia hacia afrodescendientes: ONG

Sobre la agresión contra el futbolista colombiano, las autoridades de México no se han expresado. No ha dicho nada la Fiscalía del Estado de México… ni tampoco la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Autoridades no se han pronunciado sobre la agresión contra Ander Salas / Captura de pantalla

Quizás muy pronto haya algún posicionamiento de alguna autoridad, ya que, además de ser un ejemplo de que la violencia ha permeado hasta en espacios de convivencia y esparcimiento, lo ocurrido con Ander Salas tiene detrás otro “problemita” en nuestro país: la xenofobia.

“Este ataque no es un caso aislado en contra de una persona afrodescendiente, ya que en los últimos años se han incrementado las agresiones y las actuaciones racistas hacia las y los deportistas de este origen étnico”, denuncia la ONG “Afrodescendencias Mx”.

