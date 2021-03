“No pudieron destruirme”: Exgobernador Andrés Granier se apunta para alcaldía en Tabasco

Luego de haber salido del bote, donde estuvo por acusaciones de peculado, el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, tiene ganas de volver a armarse un closet como el que hace algunos años presumía…. ¿y de dónde quiere sacar para tamaña empresa? Pues de una alcaldía.

Pues con la novedad que los tabasqueños van a tener la “oportunidad” de que regrese a gobernarlos un viejo conocido. Sólo que ahora a nivel local. El exgobernador de la entidad, Andrés Granier Melo, ya hizo su registro como precandidato a la alcaldía de Centro, Tabasco. En caso de llegar a las boletas, sería representando al PRI.

“No pudieron destruirme”, presumió Granier durante su registro, el cual hizo de manera virtual. De acuerdo con el exgober, fue su sucesor, Arturo Núñez, el responsable de que haya pasado varios años en la cárcel, tras ser detenido en 2013, por –entre varias cosas– desfalcar al erario de Tabasco por 10 mil millones de pesos.

“Imperó la justicia y la ley. Solamente quiero decirles que estoy aquí para unir, para sumar y multiplicar, no para restar, no para dividir, no para ofender, podemos ser adversarios, pero no enemigos, en eso creo y en eso finco y he fundado mi vida”, agregó en su videomensaje.

Granier no regresa solo: su hijo se anotó por una diputación

De acuerdo con El Financiero, el hijo del exgobernador de Tabasco, Fabián Granier Calles, se anotó para ver si consigue una diputación local. Para lograr el objetivo, tiene que hacer que el electorado olvide el pequeño detalle de que, así como su padre, estuvo en la cárcel. Sólo que él por evasión fiscal equiparable.

Vía zoom el exgobernador Andrés Rafael Granier Melo, se registró este domingo ante el PRI como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de Centro.@PRI_Nacional @PRITabasco pic.twitter.com/GMeY85ecRc — Roberto Carrera (@carreraruiz70) March 8, 2021

Recordemos que de todo el tiempo que estuvo Granier “en prisión”, la mayoría ni siquiera pisó una celda. Casi luego, luego, que lo agarraron recurrió a la vieja efectiva de “ay, me siento mal”…. Y surtió efecto: se lo llevaron al hospital del reclusorio femenil de Tepepan. Luego, en 2019 logró prisión domiciliaria… donde ya sólo esperó a que lo absolvieran del delito de desvío de recursos en agravio del sector salud.

Y bueno, ahora ya recuperó la salud… y listo para volver a gobernar.