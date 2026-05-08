Lo que necesitas saber: Estados Unidos está revisando los consulados de México en aquel país para estar a tono con la política de America First de Trump.

¿La verdad? Es que no hay una sola razón oficial que podría girar en torno a las causas para que Estados Unidos investigue los 53 consulados de México en aquel país, sino que estaríamos hablando de varias situaciones.

Que van desde las acusaciones conspiracionistas de la derecha —o del movimiento MAGA— de que desde los consulados presuntamente se planearía una intervención en las elecciones de 2026 hasta las broncas de seguridad.

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Desde las acusaciones contra Rubén Rocha y otros funcionarios y exfuncionarios, la cuestión de los aranceles y, bueno, esto es lo que ha pasado:

Consulados de México en la mira de Estados Unidos

Todo esto de la investigación a los consulados mexas en Estados Unidos salió de la declaración de Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, en la cadena de televisión CBS.

Johnson dijo que el Departamento de Estado está revisando la red consular más grande que México tiene en el mundo. O sea, en Estados Unidos.

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Y que —esta es información extra de CBS— el secretario de Estado Marco Rubio está pensando en cerrar algunas de estas oficinas.

Las revisiones, explicó Johnson, son para garantizar que la política de relaciones exteriores de Estados Unidos se ajuste a la agenda de Donald Trump, de “América Primero”.

La respuesta de Sheinbaum

Cuestionada sobre esta información, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que los consulados mexas lleven a cabo actividades políticas relacionadas con la política interior de Estados Unidos.

“Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en Estados Unidos es completamente falsa”, dijo Sheinbaum.

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No está de más mencionar que todo esto sucede en contexto de las presiones de Donald Trump —ya sea mediante aranceles o declaraciones en seguridad— hacia el gobierno de México.

O las teorías conspiracionistas lanzadas por el movimiento MAGA (Make America Great Again) acerca de que supuestamente los consulados están planeando intervenir en las elecciones, cosa que la SRE ha rechazado también.