Gobiernos de Europa y Japón piden a la gente que almacene agua y comida para emergencias

Gobiernos de Europa y Japón diseñan planes preventivos ante distintas situaciones de emergencia con llamados a almacenar agua y alimentos.

Lo que necesitas saber: Los motivos de cada uno de estos mensajes conectan con situaciones de emergencia, ya sea de causas naturales o por conflictos políticos militares.

Tiene tiempo —los reportes más recientes fueron de 2025 y regresaron en 2026— que algunos gobiernos de los países integrantes de la Unión Europea piden a sus ciudadanos que se preparen ante emergencias mediante el almacenamiento de alimentos y agua.

En octubre de 2026 rolaron de nuevo estos mensajes, a los que se sumó el gobierno de Japón. Y por acá les contamos qué piden de manera específica.

Foto: @Prefet76.

Los mensajes de Europa y Japón para que la gente almacene agua y comida

Reino Unido

El gobierno de Reino Unido arrancó con la campaña Be Ready (prepárense) que básicamente consiste en una serie de recomendaciones para una primera respuesta ante distintas emergencias.

¿Cómo? Algo así como preparar una mochila de la vida —como en las recomendaciones que se hacen en México— con el almacenamiento de agua y alimentos para tres días. Así como cargar con baterías extra para los celulares, pilas.

Foto: @wesstreeting.

¿Cuáles serían las situaciones de emergencia? Impactos meteorológicos y hasta sabotajes.

“Yo prefiero describir como ‘terrorismo patrocinado por Estados“, dijo el ministro de Defensa Wes Streeting.

Este mensaje llegó en contexto de la tormenta Austen o la información sobre un supuesto ataque de Rusia en Europa.

Japón

Desde septiembre de 2026, Japón anunció la Agencia Nacional de Gestión de Desastres rumbo al 2 de noviembre para atender de manera coordinada la preparación y respuesta del gobierno y sociedad ante distintos desastres.

Goshi Hosono, ministro de Gestión de Desastres, lleva la batuta de este anuncio que coincidirá con el siguiente:

La petición para que la ciudadanía almacene alimentos, agua y artículos sanitarios para, al menos, 3 días ante posibles situaciones de emergencia como sismos de gran magnitud.

Foto: @hosono_54.

El 26 de octubre, Osono dijo que el gobierno japonés prepara este anuncio o solicitud de emergencia para el 2 de noviembre, día en que entrará en vigor la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Francia

No es nuevo. Francia ya ha recomendado contar con un kit de emergencia de 72 horas ante catástrofes, apagones, ciberataques o una crisis geopolítica.

Se trata de una mochila con lo más importante para enfrentar una situación de emergencia durante 3 días o 72 horas:

Agua, alimentos no perecederos, linternas, radios, ropa, dinero en efectivo y documentos clave.

Foto: @Prefet76.

El kit de las 72 horas sigue rolando en las redes del gobierno de Emmanuel Macron también en contexto de la información de un supuesto plan de Rusia para atacar a los países de la OTAN.

Como pueden ver, los motivos de cada uno de estos mensajes conectan con situaciones de emergencia, ya sea de causas naturales o por conflictos políticos militares.