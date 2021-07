Asesinan en su residencia al presidente de Haití, Jovenel Moise

En medio de una inestabilidad política arrastrada por años, esta mañana las autoridades de Haití dieron a conocer el asesinato de su presidente, Jovenel Moise.

De acuerdo con medios internacionales, Jovenel Moise fue asesinado al interior de su domicilio. Según reporta Agence France-Presse, el presidente de Haití fue blanco de un ataque orquestado por un comando integrado por “personas extranjeras”.

El anuncio oficial del asesinato del presidente haitiano fue hecho por el primer ministro saliente, Claude Joseph. Según se reporta, en el ataque contra Jovenel Moise, la esposa de éste, Martine Moise, resultó herida, por lo que tuvo que ser hospitalizada.

El primer ministro calificó como el asesinato de Moise como un “acto atroz, inhumano y bárbaro”, sin embargo, pidió a la población mantener la calma.

“La situación de seguridad en el país está bajo el control de la Policía Nacional de Haití y las Fuerzas Armadas de Haití”, aseguró Claude Joseph. “Se están tomando todas las medidas para garantizar la continuidad del Estado y proteger a la Nación”, agregó.

Situada en el Caribe, la república de Haití lleva años sufriendo de una cruda inestabilidad política, la cual se ha agravado en los últimos años debido a problemas económicos (es uno de los países más pobres de América) y las catástrofes naturales, como el terremoto ocurrido en 2010.

Según reportan especialistas, en un lapso no mayor a 50 años, Haití ha sido escenario de 23 golpes de Estado, de los cuales 15 han sido “exitosos”… así, entre comillas, ya que el ascenso al poder de nuevos personajes no ha representado un beneficio para la población.

En entrevista telefónica para The New York Times, el primer ministro de Haití señaló que algunos integrantes del comando que asesinó a Jovenel Moise hablaban español. “Fue cobardemente asesinado, pero no podrán asesinar sus ideas”.

Claude Joseph señaló que, por el momento, él se hará cargo de la administración de Haití… sin explicar qué pasará con su sucesión, la cual (por cierto) estaba programada para este miércoles. Su lugar sería ocupado por el nuevo ministro Ariel Henry.

Lo anterior podría llevar a una situación volátil, explicó el exembajador de Francia en Haití, Didier le Bret. Lo que podría ocurrir es una gran interrogante, comentó el exdiplomático a France 24, ya que de por sí el clima del país ya es violento… y este acontecimiento podría llevar a una situación más agresiva.