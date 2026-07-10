Lo que necesitas saber: Benjamín era reconocido por ser el primer alcalde en México en ganar una elección declarándose abiertamente homosexual.

El exalcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano, fue asesinado en Jalisco la noche del 7 de julio por un grupo de sujetos armados que viajaban en una moto. Su caso está haciendo ruido en redes debido a que era investigado por un presunto fraude de más de 60 millones de pesos.

Benjamín Medrano // Foto: Facebook

Asesinan a Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo

El pasado martes, el expresidente municipal de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, fue asesinado a disparos en Guadalajara, Jalisco. Su caso comenzó a circular en redes apenas ayer debido a que no se había confirmado su identidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el exmandatario perdió la vida tras recibir un disparo de parte de un sujeto armado que lo atacó cuando se encontraba en un establecimiento.

Mediante un comunicado, el municipio de Fresnillo confirmó la muerte de Benjamín, el primer alcalde en México en ganar una elección declarándose abiertamente homosexual.

Mensaje sobre asesinato de Benjamín Medrano // Facebook: Fresnillo Municipio

Exalcalde era investigado por fraude

Aunque Benjamín Medrano fue alcalde en 2013, también coordinó la Feria Nacional de Zacatecas y eso fue lo que le hizo volverse viral…

Pero no fue por el hecho de realizar una buena organización, sino por un presunto fraude por más de 60 millones de pesos en 2019, motivo por el cual se fue del estado y ocurrió todo un rollo en su caso.

Debido a que no acudió a una audiencia de control, se giró una orden de aprehensión en su contra. Su defensa promovió un amparo que le fue negado y en 2025 se emitió una revocación por “no contar con un mandato judicial”.

Eso sí, a pesar de haber librado a las autoridades, la investigación de fraude en su contra aún seguía activa y volvió a conversación tras su asesinato.