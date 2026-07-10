En contexto del Mundial 2026, la ONU y la Secretaría de las Mujeres prepararon un programa para prevenir los casos de violencia de género y dentro de las familias.

Este esfuerzo no fue una “ocurrencia”, sino una respuesta a los antecedentes de agresiones que han mostrado que distintos tipos de violencia suelen aumentar durante los partidos de futbol o cualquier evento deportivo.

Foto: Pexels.

Violencia contra las mujeres aumenta en los partidos de futbol

“La evidencia internacional muestra que, durante grandes eventos deportivos, pueden incrementarse los casos de violencia familiar”, explicó UNICEF (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia).

Y, al mismo tiempo, nos indicó que esto no quiere decir que el futbol sea la causa de la violencia.

Más bien, distintos factores se cruzan y se juntan como detonantes de riesgos de violencia:

El consumo excesivo de alcohol, la intensidad emocional, la presión económica, las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, el machismo o las normas sociales de masculinidad por “defender” a un equipo y reaccionar de manera agresiva que acentúan las situaciones de violencia existentes en casa o en las relaciones familiares.

8M 2026 en Tijuana. Foto: Karen Castañeda-Cuartoscuro.

“Estos factores pueden aumentar los riesgos cuando la violencia ya existe. Por eso es importante que toda la sociedad participemos en la prevención”.

Los casos

Brasil

En 2022, la investigación ‘Violencia contra las mujeres y el futbol’ —llevada a cabo entre el Instituto Natura y el Foro Brasileño de Seguridad Pública— reveló que las denuncias de amenazas hacia niñas y mujeres aumentaban 23.7% cuando uno de los equipo de futbol brasileño jugaba.

El estudio analizó la base de datos de las denuncias de violencia y los cruzó con cada jornada de la Serie A del Campeonato Brasileño en el periodo de 2015 a 2018 en Río de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte y Porto Alegre.

También halló un aumento de las denuncias por lesiones corporales intencionadas durante los días de partido —de los equipos que jugaban en estas ciudades. El incremento fue del 20.8%.

Y en los días en que un equipo jugaba como local, encontraron un aumento del 25.9% en denuncias policiales.

Foto: Pexels.

“Las investigaciones demuestran que existe una relación entre los partidos de futbol y el aumento de las denuncias de violencia doméstica.

Naturalmente, ni sugerimos que la causa sea el futbol, que es un pasión nacional, sino que puede actuar como una especie de catalizador de las desigualdades de poder entre hombres y mujeres, al interactuar valores vinculados a la masculinidad, competitividad, rivalidad, hostilidad, el sentido de pertenencia, virilidad y, a veces, la frustración”.

Así lo explicó Beatriz Accioly de Políticas Públicas para el Fin de la Violencia contra Niñas y Mujeres del Instituto Natura.

Colombia

Este es otro país que ha seguido el análisis del aumento de la violencia contra mujeres y familiar durante eventos deportivos. En este caso, los partidos de futbol.

Medicina Legal —el instituto forense de Colombia— reportó que los casos de violencia de pareja contra las mujeres aumentaron entre 38 y 25% durante los partidos de la selección nacional colombiana en los Mundiales de 2014 y 2018.

Y alrededor de 50% en la Copa América 2015, en comparación con los días en que la selección nacional no jugó.

The Nation —medio digital especializado en política y cultura en Estados Unidos— indicó en su publicación de 2018 y que contiene los datos sobre Colombia que las estadísticas revelaban el impacto de la masculinidad tóxica en el deporte.

Inglaterra

Seguimos con The Nation que citó un estudio de la Universidad de Lancaster de 2014 que encontró un patrón en los reportes policiales durante los Mundiales de 2002, 2006 y 2010.

Y es que cuando la Selección de Inglaterra ganaba o empataba un partido, las denuncias de violencia familiar aumentaban 26%.

Cuando perdían o quedaban eliminados, las denuncias de violencia en casa aumentaban 38%. Lo más cañón es que la violencia iba en aumento con cada torneo.

¿Qué hacer en casos de violencia?

Si sospechas de un caso de violencia familiar, la Secretaría de las Mujeres y la ONU indicaron que:

Hay que llamar al 911, en caso de peligro inmediato.

Llamar al 079 eligiendo la opción 1.

Foto: @ONUMujeresMX

Ojo, no se necesita de pruebas ni certezas para pedir ayuda en cualquier caso de violencia. Además de:

No enfrentar a la persona agresora porque podrías ponerte en riesgo o aumentar los riesgos para las víctimas.

Escuchar sin juzgar a quien vive la violencia.