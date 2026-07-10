Lo que necesitas saber:

Nancy 'N', alcaldesa de Tenancingo, fue culpada de montar un secuestro y así cubrir un faltante de 40 mdp que tenía el Ayuntamiento.

¿Recuerdan a la alcaldesa de Tenancingo que hace unos meses fue acusada por fingir su secuestro? Pues el Poder Judicial del Edomex la ha vinculado a proceso luego de estos hechos, aunque enfrentará el proceso en libertad mientras continúan las investigaciones.

La audiencia se llevó a cabo en el municipio de Tenancingo y se prolongó por más de 10 horas, además de que se realizó de manera privada, es decir, sin público, sin medios de comunicación. Aunque a las afueras de los juzgados se encontraban vecinos de Tenancingo que exigían la renuncia de la alcaldesa.

Es vinculada a proceso la alcaldesa de Tenancingo luego de fingir un presunto secuestro
Foto: Facebook | Nancy Nápoles

Alcaldesa de Tenancingo es vinculada a proceso

De acuerdo con las investigaciones por parte de la FGR del Edomex, el supuesto secuestro de Nancy ‘N’, habría sido planeado desde febrero y tenía como objetivo justificar un faltante de 40 mdp en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo.

Dentro de este supuesto secuestro también habrían participado el esposo de la presidenta municipal, José Roberto ‘N’, y su cuñado, Oscar ‘N’, quienes permanecen prófugos de la justicia. Aunque ya fueron detenidas 3 personas por su presunta participación en los hechos.

Según las investigaciones de la FGR, el plan consistía en esto: La alcaldesa iba a fingir un secuestro en el cual iban a pedir 40 mdp por su rescate —dinero que saldría del Ayuntamiento— y así cubrir el supuesto faltante de recursos públicos.

Pero como se les complicó el plan por el despliegue de las autoridades, los involucrados decidieron abandonar a la alcaldesa en un paraje y así fingir que habría escapado de sus secuestradores.

Pese a esto, el juez determinó vincularla a proceso, aunque podrá continuar el caso en libertad siempre y cuando cumpla con las medidas cautelares.

Por su parte, Nancy ‘N’ ha rechazado las acusaciones en su contra y mantiene su versión de los hechos: asegura que nunca se trató de un secuestro simulado.

Además, sostiene que el caso tiene un trasfondo político y acusa a las autoridades ministeriales de haber manipulado la información. Como parte de su postura, también pidió que se realicen auditorías para transparentar el estado en el que se encuentra el Ayuntamiento.

Es vinculada a proceso la alcaldesa de Tenancingo luego de fingir un presunto secuestro
Foto: Redes sociales

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