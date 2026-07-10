Y a todo esto, ¿qué tanto fútbol vemos los mexicanos?

Lo que necesitas saber: La afición mexicana del fútbol es una de las más grandes y apasionadas del mundo. Aquí algunos datos interesantes sobre nuestro deporte favorito y sus fanáticos.

El fútbol llega a ser apasionante en México como en muchos otros países. A través de estadísticas, hablaremos del amor que los mexicanos le tenemos a este deporte, desde la afición a los equipos más populares en los torneos de la Liga MX, hasta el dinero que gastamos en el Mundial. El fútbol llega a ser un punto y aparte para muchos de nosotros.

La gran mayoría de los mexicanos ama el fútbol./Imagen La Afición Facebook

Tenemos nuestros ídolos y leyendas que marcaron el rumbo del juego. Le damos todo el apoyo a la selección y a nuestros equipos como si fueran parte de nuestra familia. Datos recientes revelan que los mexicanos gastamos más de 20 mil millones de pesos anuales para seguir los partidos, entre boletos para los estadios, viajes a otras ciudades, servicios de televisión y plataformas, artículos deportivos, bebidas y alimentos durante los encuentros y otros gastos.

Es un deporte que nos une, nos apasiona y nos libera./Imagen Pexels

Más de la mitad de los mexicanos son aficionados declarados. Desde ver los juegos en la televisión hasta asistir sin falta a los estadios, más que un deporte, el fútbol es todo un fenómeno cultural que une a las generaciones y las diferentes clases sociales, representa una catarsis emocional, nos da identidad y refleja nuestro carácter apasionado.

El desarrollo del fútbol en México

El fútbol llegó a nuestro país a finales del siglo XIX, cuando trabajadores británicos de la industria minera y textil lo empezaron a practicar en lugares como Pachuca y Real del Monte, en Hidalgo y en Orizaba, Veracruz. Al ser un deporte de reglas sencillas se hizo popular muy pronto y en poco tiempo se crearon los primeros equipos y torneos.

Antonio “La Tota” Carbajal es uno de los primeros ídolos futboleros mexicanos./Imagen Krononauta MX Facebook

La primer liga profesional mexicana, conocida como Liga Mayor, se creó en 1943 con la unión de equipos de diferentes regiones, desde entonces, tenemos clubes como el América, el Atlante, el Atlas y el Guadalajara, que son seguidos por grandes comunidades.

La actividad futbolera creció y hoy tenemos la Liga MX o primera división y las que le siguen; la Liga de Expansión o segunda división, la Liga Premier y la tercera división profesional, sin olvidar las ligas y fuerzas básicas femeniles en sus distintas categorías.

Los fanáticos de cada equipo son como una gran familia./Imagen Barra Brava México PTE Facebook

Además de los típicos equipos escolares, el fútbol llanero y los torneos amateurs. El fútbol tiene un gran impulso en nuestro país. Seguir un equipo y ver los partidos representa un desahogo y una válvula de escape para las tensiones de todos los días. Se vuelve un ritual y es un evento familiar muy tradicional.

¿Qué tanto vemos y seguimos el fútbol los mexicanos?

Aunque hay países del mundo considerados como los más aficionados, entre ellos Brasil, Argentina, Inglaterra o España, México no se queda atrás. La camiseta de nuestro equipo es sagrada y la afición es incondicional y apasionada, ya sea que se gane o se pierda. De hecho, nuestro país es uno de los de mayor afinidad y consumo de este deporte a nivel global.

El fútbol revoluciona nuestra cultura./Imagen Historias de la Ciudad de México Facebook

Aproximadamente un 64% de la población son seguidores declarados del fútbol, lo que representa a más de 56 millones de mexicanos y mexicanas. Durante los últimos torneos, la asistencia promedio a los estadios es de 23,400 aficionados por partido, y la Liga MX femenil alcanza a más del 50% de los seguidores generales.

Los fanaticos dan su apoyo incondicional./Imagen Unsplash

El último Torneo de Clausura 2026 fue visto por más de 80 millones de espectadores en México y Estados Unidos. La final entre Pumas y Cruz Azul registró 10.24 millones de espectadores, considerada como la sexta final más vista en la historia de los torneos cortos. Además de los partidos televisados, los medios digitales se han vuelto importantes para seguir los encuentros, sobre todo entre las nuevas generaciones.

La gran afición mexicana

El fútbol es considerado como el deporte rey en México. Durante los mundiales, y mucho más cuando nos toca ser sede como en este 2026, podemos decir que cada mexicano está al tanto o se entera del trabajo de la Selección Nacional. La afición pambolera puede tener sus altas y bajas, pero los equipos, los juegos y el desempeño de los jugadores no dejan de crear expectativas y ser tema de conversación.

Este deporte crea un gran impacto en la sociedad./Imagen Pexels

Además de ser el más seguido por los mexicanos, con porras y barras bravas, es considerado como un deporte universal con la mayor cantidad de jugadores y fanáticos que alcanzan los miles de millones por todo el mundo.

En México no dejará de ser el deporte favorito. Los 13 partidos mundialistas que se jugaron en el país tuvieron un total de casi 790 mil asistentes y recaudaron entre 45 mil y 50 mil millones de pesos, aunque asistir a esos encuentros ya representa un lujo para la gran mayoría.

No importa si nuestro equipo gana o pierde, la pasión no se acaba./Imagen Club América Facebook

Con más de 100 años en nuestro país, es parte de la cultura y el folclor nacional, se encarga de fomentar un sentido de pertenencia y refleja la pasión de nuestras diferentes comunidades. El fútbol nos emociona y nos une y seguirá como uno de nuestros principales símbolos de pertenencia.