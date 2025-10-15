Lo que necesitas saber: Gaby Mejía se desempeñaba desde junio como presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del PRI

Gaby Mejía, militante del PRI y expresidenta municipal de Cuauhtémoc, en Colima, fue asesinada la tarde de este 14 de octubre. Así lo confirmó la gobernadora de dicha entidad.

Foto: @alitomorenoc

Asesinan a la expresidenta municipal Gaby Mejía en Colima

“Me informan que hace unos momentos la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Gaby Mejía, sufrió un ataque en el que perdió la vida y otra persona también resultó lesionada”, fue el mensaje de la gobernadora Indira Vizcaíno.

La Fiscalía General de Colima inició de inmediato una carpeta de investigación con perspectiva de género. Esa misma dependencia informó que el asesinato ocurrió en la colonia El Cariño, cuando la expresidenta municipal viajaba junto a su hermano en una camioneta.

PRI lamenta asesinato de Gaby Mejía

Por el momento no hay ningún detenido ni sospechosos, tampoco se conocen las causas de la agresión.

“Hoy la violencia se ensaña con las mujeres y con quienes luchan por México. Expreso mi más profundo repudio por el cobarde asesinato de Gaby Mejía (…) Este crimen no puede quedar impune. Exigimos a las autoridades estatales y federales que actúen con firmeza, con rapidez y total transparencia”, escribió Alejandro Moreno, líder Nacional del PRI.

¿Quién era Gaby Mejía?

Gabriela Martínez Mejía, conocida popularmente como Gaby Mejía, era militante del PRI; fue presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, en el periodo de 2021 a 2024.

Previamente fue secretaria General del PRI en su municipio, entre 2019 y 2021, y se desempeñaba desde junio como presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del Partido Revolucionario Institucional (ONMPRI).