Lo que necesitas saber: Lamentablemente, gente del círculo cercano de Carlos Manzo estuvo involucrado en el crimen. Así lo indica el interrogatorio de la que fuera su secretaria particular, la fuga de su jefe de escoltas y, ahora, la detención de su jefe de Relaciones Públicas.

Luego de la detención de la secretaria particular del que fuera alcalde de Uruapan (pero sólo para ser interrogada), ayer el titular de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch confirmó dos aprehensiones más relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo. Estos sí, involucrados directamente en el crimen.

El encargado de Relaciones Públicas confirmó dónde estaría Manzo la noche de sus asesinato

De acuerdo con García Harfuch, los detenidos habrían filtrado información “sensible” relacionada con el alcalde de Uruapan, Michoacán. Además, mantenían comunicación directa con miembros del grupo criminal al que se acusa de planear el asesinato de Carlos Manzo.

“Ambos cuentan con órdenes de aprehensión por homicidio y lesiones calificadas”, señaló Omar García Harfuch en rueda de prensa en la que dio detalles de las dos detenciones ejecutadas el jueves 8 y viernes 9 de enero, en Uruapan.

De acuerdo con Harfuch, el alcalde de Uruapan sí contaba con protección federal. Foto: Carlos Manzo (Facebook)

Los detenidos fueron identificados como Samuel “N” y José Elogio “N”. El primero, quien se hacía cargo de las Relaciones Públicas de Carlos Manzo que habría ofrecido al segundo los detalles de la agenda del alcalde de Uruapan el día de su asesinato. “Como es evidente, tenían planeado cometer el homicidio”, afirmó Omar García Harfuch.

Detenciones no sólo esclarecen crimen, sino debilitan a grupo criminal responsable del asesinato de Carlos Manzo

El titular de Seguridad señaló que el funcionario del gobierno de Manzo envió una fotografía al taxista para confirmarle que habría una concentración en la explanada de la alcaldía la noche del asesinato. Esta información fue compartida al chat del grupo liderado por El Licenciado, señalado como quien dio la orden para asesinar a Carlos Manzo.

Foto: Carlos Manzo (Facebook)

Además de Samuel “N” y José Elogio “N”, las autoridades cuentan con otros seis detenidos involucrados en el asesinato de Carlos Manzo, entre ellos, El Licenciado, señalado como líder del grupo y uno de los autores intelectuales del alcalde de Uruapan.

Las detenciones “debilitan de manera significativa a esta célula criminal generadora de violencia y”, aseguró Omar García Harfuch. “Al mismo tiempo, impiden que continúe el reclutamiento de jóvenes para actividades ilícitas”.