Lo que necesitas saber: La secretaria particular de Carlos Manzo conserva su puesto en el gobierno de Grecia Quiroz, nueva alcaldesa de Uruapan y viuda del alcalde asesinado

A más de dos meses de su asesinato, el caso de Carlos Manzo sigue sin resolverse plenamente, pero esta vez llegaron unos reportes importantes. Nos referimos al arresto de la secretaria particular del exalcalde de Uruapan, Yesenia “N”, quien quedó en libertad tras rendir su declaración en el Ministerio Público.

Yesenia mantuvo su puesto como secretaria particular en el nuevo gobierno de Grecia Quiroz, la actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Manzo.

Arrestan a la secretaria particular de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan // Foto: Facebook

Arrestan a secretaria particular de Carlos Manzo

El nombre de Yesenia apareció en el Registro Nacional de Detenciones donde se confirmó que había sido arrestada por la Fiscalía de Michoacán durante un operativo en Uruapan el jueves 8 de enero.

¿La relacionan con el asesinato del alcalde de Uruapan?

Aquí es donde no existe información oficial, ni la Fiscalía ha entregado algún informe. Sin embargo, fuentes ministeriales le confirmaron a medios como La Jornada que la secretaria particular de Carlos Manzo estaría relacionada con el asesinato del alcalde.

De acuerdo con los reportes —recuerden, no oficiales—, habría entregado información al crimen organizado.

“Presumiblemente informó los movimientos que realizó el alcalde a sicarios que planearon su asesinato, a través de la red social Threema”, escribe La Jornada.

Quedó en libertad tras rendir su declaración

Ahora bien, lo que hace que pongamos en duda que en efecto la ven como presunta cómplice, es que otra fuente aseguró a Milenio que en realidad sólo la llevaron para rendir su declaración, pero quedó en libertad tras ello.

“Y una vez concluido el proceso ante las autoridades correspondientes, la madrugada de este sábado, Yesenia abandonó las instalaciones”, relata el citado medio. Por su parte, Yesenia compartió una foto la madrugada de este 10 de enero con el siguiente mensaje: “Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia”.

Caso de Carlos Manzo sigue sin respuestas

A dos meses del asesinato de Carlos Manzo, el crimen contra el alcalde de Uruapan sigue sin tener respuestas sobre las razones o los operadores intelectuales.

Recordemos que el tirador fue abatido en la escena y dos personas involucradas más fueron encontradas sin vida días más tarde. Mientras tanto, el presunto autor intelectual se encuentra detenido también.

Sumando a los escoltas en custodia policiaca, Yesenia, la secretaria particular de Carlos Manzo, fue la sexta persona arrestada por este asesinato.