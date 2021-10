Asesino serial del Zodiaco: Resuelven el misterio e identifican al culpable, aseguran

Á-mo-nos. Una de las noticias más interesantes para el mundo del morbo histórico —y para aquellos internautas que, inevitablemente, terminan leyendo historias de asesinos seriales— se presentó esta semana. Un grupo de investigadores independientes asegura haber resuelto el misterio del famoso asesino del Zodiaco.

Dicen haber identificado al culpable de estos homicidios que han inspirado centenar de documentales, novelas, historias y películas.

Los investigadores que se echaron un clavado al caso del asesino del Zodiaco son un grupo independiente llamado The Code Breakers.

En resumen son un equipo de más de 40 periodistas, exmilitares y forenses que les encanta el mole… digo, que se enganchan en misterios conocidos de la historia de Estados Unidos, como el robo aéreo de D.B. Cooper o la desaparición del sindicalista Jimmy Hoffa.

The Code Breakers aseguró esta semana haber resuelto las crípticas cartas del asesino del Zodiaco e identificar al homicida, aunque hay un detalle importante: ni el FBI, ni las agencias policiales, han avalado esta investigación.

El Asesino serial del Zodiaco

Si necesitas una refrescada de memoria, no corras a Wikipedia… acá te contamos su historia.

El Asesino serial del Zodiaco es el seudónimo de un hombre misterioso que está conectado —oficialmente— con cinco homicidios en el norte de California, a finales de los años 60.

Consiguió su fama, principalmente, por una serie de cartas amenazantes y burlonas que se publicaron en periódicos y noticieros del momento. En ellas, entre otras cosas, aseguraba haber matado a 37 personas con la intención de “coleccionar” esclavos para su futuro en el infierno.

La popularidad histórica del Asesino del Zodiaco se basa en cuatro mensajes crípticos, cifrados, que venían en sus cartas. Dos de ellos, a la fecha, siguen sin ser resueltos.

En el primero de los solucionados, enviado al San Francisco Chronicle, hablaba sobre disfrutar los crímenes, refiriéndose a la emoción de “matar al animal más peligroso”. En el segundo, publicado en el mismo periódico californiano, se burlaba de la policía diciendo que se divertía mientras intentaban atraparlo.

¿Misterio resuelto?

Más de 50 años después de los primeros asesinatos del Zodiaco, como les decíamos, The Code Breakers asegura que identificaron al hombre detrás del mítico apodo.

Según ellos se trata de un hombre llamado Gary Francis Poste, que murió apenas en 2018.

Las pruebas —que recordemos no han sido validadas oficialmente— se ligan con algunas curiosidades. La primera de ellas, se enfoca en una serie de cicatrices que Poste tenía en la frente y aparecen en los dibujos policiácos de la época en la que el Zodiaco terrorizaba California.

Además, tienen otros asuntos que podrían parecer circunstanciales como su trabajo como pintor, que lo conectaría con unas botas marcadas en algunas escenas del crimen.

¿Otra de las posibles conexiones? Según The Code Breakers, Gary Francis Poste era un veterano de la Fuera Aérea que fue atendido por lesiones cerca de algunos lugares donde atacó el Zodiaco e incluso, dicen, que si utilizan su nombre completo podrían resolver los mensajes crípticos que siguen en la incógnita.

Le exigen al FBI, por cierto, que hagan pruebas de ADN de Gary Francis Poste —que murió hace algunos años— con el asesino del Zodiaco para confirmar su teoría.

El FBI le baja dos rayitas

Como se imaginarán, la noticia de la posibilidad de haber identificado al asesino del Zodiaco es un bombazo en la cultura popular de Estados Unidos… pero tanto el FBI, como la policía de California, le bajaron dos rayitas a los avances presentados.

El Departamento de Policía de San Francisco le comentó a CNN que se trataba de una investigación abierta y en un comunicado al mismo medio estadounidense, el FBI no reconoció las pruebas presentadas por The Code Breakers. “El caso del Asesino del Zodíaco permanece abierto. No tenemos nueva información para compartir en este momento”, señalaron.

*Con información de CNN, Case Breakers y Fox News