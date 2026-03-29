Lo que necesitas saber:

Horas después del atropellamiento, las autoridades informaron la detención de un hombre de unos 30 años, originario de la India.

La noche de este sábado, un conductor realizó un atropellamiento masivo en el centro de la ciudad de Derby, Inglaterra. Afortunadamente no hubo fallecidos y solo 7 personas resultaron lesionadas.

Atropellamiento en Derby // X:@nypost

Atropellamiento masivo en Inglaterra deja 7 personas lesionadas

De acuerdo con la policía de Derbyshire, este sábado alrededor de las 9:30 de la noche, un hombre atropelló a múltiples personas que se encontraban caminando en el centro de la ciudad de Derby, Inglaterra.

En redes sociales, comenzaron a circular imágenes sobre el incidente y con ellas se mencionaba que había personas sin vida… algo que fue desmentido por las autoridades. El saldo fue de siete lesionadas de gravedad.

“Las siete personas sufrieron lesiones graves, pero que no ponían en peligro su vida, y confirmamos que, contrariamente a las especulaciones en internet, no hubo fallecidos“, aclararon.

Detienen a presunto responsable, ¿cuál fue el motivo del atropellamiento?

Horas después del atropellamiento, las autoridades informaron la detención de un hombre de unos 30 años, originario de la India. Lo arrestaron bajo sospecha de varios cargos, entre ellos el de intento de asesinato.

“La investigación sobre las circunstancias que rodean el incidente continúa y mantenemos todas las hipótesis abiertas respecto a los motivos“, señalaron.

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