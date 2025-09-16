Lo que necesitas saber: El socavón que ha hecho que en Iztapalapa 27 personas dejen sus casas, es el mismo en el que hace unos días se cayó un camión de refrescos.

Lo que comenzó como un pequeño bache en Iztapalapa, ha ido creciendo cada vez más… y tras las fuertes lluvias registradas este fin de semana, el socavón se ha hecho tan grande que autoridades desalojaron 8 familias de la zona.

Familia desalojadas de Iztapalapa // X:@RaulGtzNR

Desalojan a 8 familias de Iztapalapa por socavón

Parece que el socavón de Puebla ya tiene un nuevo rival, pues en Iztapalapa se creó un hoyo que se ha hecho cada vez más grande… y no, no estamos exagerando. Su tamaño es tal que las autoridades han tenido que desalojar a 8 familias por el riesgo que implica.

Autoridades de Iztapalapa y Protección Civil informaron sobre la evacuación de 27 personas que viven en 3 viviendas. Mientras algunos buscaban refugio con otros familiares, la mayoría fueron trasladados a un centro social.

Eso sí, las fuertes lluvias de este fin de semana han dificultado los trabajos en la zona. Además, el agua ha hecho que el socavón siga creciendo.

Camión cae en socavón // X:@PaulinaReports

Camión de refrescos se había hundido en el socavón

Este sábado y domingo, las autoridades de Iztapalapa han estado ocupadas, pues un camión de refrescos se hundió en el socavón que ha hecho que vecinos de la colonia Renovación dejaran sus casas.

Aunque varias grúas tuvieron que intervenir para el rescate del camión, los trabajos duraron más de 20 horas y el problema del mega socavón parece que está lejos de terminar.