Lo que necesitas saber: Lo ocurrido con la nieta de Rubén Rocha se da a una semana de que se tuvieran que cancelar los festejos patrios en Sinaloa por razones de seguridad.

¿Será que pasa como con Ricardo Monreal que se puso a chambear sólo hasta que algo le afectó? Ya veremos… a más de un año, el gobernador Rubén Rocha Moya poco ha hecho para disminuir la violencia en Sinaloa, la cual otro poquito dejaba a su nieta como una víctima más: le iban a robar su camioneta, cosa que acabó en balacera.

NArcobloqueos en Sinaloa, mayo 2025 / FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Agentes eran escoltas de la nieta de Rubén Rocha

¿Y realmente habrá sido intento de robo… qué la “maña” no sabrá identificar un vehículo en el que se transporta familia del mero gobernador? Bueno, nos quedaremos con la versión oficial de Rubén Rocha quien, en redes, así mero confirmó que pasó.

En redes, el gobernador Rocha Moya confirmó que, tras un intento de robo de una camioneta (en la que viajaba su nieta), elementos de la SSP de Sinaloa en Culiacán fueron agredidos… cosa que resultó en agentes lesionados y, ahora, bajo atención médica.

Foto: Especial – Cuartoscuro // Rubén Rocha Moya y la violencia en Sinaloa.

“En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa”, aclaró Rubén Rocha, ya que se había difundido la información de que la familiar del gobernador había sido herida en la balacera. “Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, aseguró el funcionario en el mensaje.

En balacera, un autobús de pasajeros resultó con impactos

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la nieta de Rubén Rocha Moya viajaba en una Jeep Cherokee por el bulevar Jesús Kumate, en Culiacán, cuando se dio el supuesto intento de robo del vehículo… lo cual desató una balacera entre agentes adscritos a los Servicios de Protección de los que gozan familiares del gobernador.

Foto: José Betanzos-Cuartoscuro.

Dos agentes habrían resultado heridos. De acuerdo con Proceso, uno de ellos de gravedad. Además, durante la balacera un autobús de pasajeros recibió varios impactos. “Sin embargo, todos los tripulantes se encuentran a salvo”.

La hija de Rubén Rocha Moya, Eneyda Rocha, fue quien primero informó sobre el supuesto intento de robo del vehículo. Esto en un mensaje en redes en el que agradeció la acción de los agentes que intervinieron. “A ellos y sus familias, todo mi reconocimiento y solidaridad. Gracias”.