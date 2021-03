Clientes de bancos deberán permitir geolocalización para servicios digitales

A los que ya no usan WhatsApp por no querer seguir compartiendo información privada esto no les va a gustar… pero, bueno, siempre estará la opción de la vieja escuela: ir directamente a los bancos, si es que no quieren la geolocalización.

Por medio de un comunicado, la Asociación de Bancos de México avisa que, a partir del 23 de marzo, previo a la apertura de cuentas, celebración de contratos y realización de operaciones o servicios vía remota, será obligatorio que los clientes y usuarios de servicios bancarios digitales permitan la geolocalización del dispositivo desde el cual mueven sus millones.

De acuerdo con el comunicado con el que se informa de la nueva disposición, la geolocalización de dispositivos de usuarios tiene como objetivo cumplir con el marco legal en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo en México.

“Los bancos están obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo a través del cual, sus clientes y usuarios, aperturen cuentas o celebren contratos, así como aquellos mediante los que realicen operaciones o servicios”.

Por si tiene ánimos de echar bronca y ver si es legal que se esté obligando la geolocalización como requisito para usar servicios digitales de los bancos, la asociación mexicano de dichas instituciones señala que la medida consta en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual fue publicada el 22 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, tras haber sido reformada, adicionada y derogada en varias de sus disposiciones.

Para cumplir con el requisito obligatorio, “los clientes y usuarios deberán en sus dispositivos dar su consentimiento sobre su ubicación y, en su caso, proceder con actualizaciones/permisos para que los bancos estén en posibilidad de otorgar los servicios correspondientes, en los términos y condiciones que cada banco defina”, concluye el comunicado de la Asociación de Bancos de México.

A la banda no le late que les pidan a revelar su geolocalización

“Esto es peligroso atentan contra la privacidad y seguridad personal”, “¿como nos garantizan la protección de nuestra privacidad?”, “GPS Spoofing es facilísimo. Que van a pedir después?”, “cuál es la motivación?”, fueron algunos de los comentarios compartidos en redes, luego de darse a conocer la obligatoriedad de la geolocalización, poniendo en evidencia que las autoridades correspondientes no han dado la suficiente información sobre el tema.