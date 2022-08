Si Claudia Sheinbaum quiere seguir jugando la carta de “ya toca una mujer presidente”, pues debe saber que no va sola. En la oposición se asoma una figura femenina con una laaaaaaaarga carrera: Beatriz Paredes.

En entrevista con Azucena Uresti, Beatriz Paredes dijo estar interesada en participar en el proceso para elegir al candidato presidencial que represente a la oposición en 2024. Ya, si no es como abanderada, al menos sí como parte clave de la decisión… pero nah: lo efectivo es la candidatura.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

“Yo mostré mi interés de participar, lo dije con gran entusiasmo y disposición, en caso de que sea elegida, pondré todo de mi parte“, declaró la reina de los huipiles.

Paredes, quien fue la primera mujer en dirigir al PRI nacional, aseguró contar con la experiencia necesaria para ser candidata. Y bueno, algunos dirán “¿y esa señora qué?”… pues, definitivamente un poquito más que otras mujeres que también han mostrado interés en contender en la elección de 2024 (cof, Lilly Téllez).

Además de dirigir al PRI, Beatriz Paredes fue gobernadora de Tlaxcala, presidenta de la Confederación Nacional Campesina y embajadora de México en Brasil… y legisladora de repetidas ocasiones.

Respecto a si se dejará ir con toda la carrocería para dejar mal parados a sus posibles contrincantes en la elección de candidato del frente opositor, Paredes sacó el colmillo y aseguró que eso no es lo suyo: “Es fundamental generar un frente muy amplio, no solo descalificar y bajar el nivel… luego se preguntan por qué la gente no quiere a los políticos”.

De ser candidata, Beatriz Paredes dijo estar a favor de una alianza opositora conformada por PAN, PRI y PRD, es decir, la alianza “Va por México”. Dijo que esa unión es “pertinente”… y más aún si se puede fortalecer con otras fuerzas políticas. Con Movimiento Ciudadano, por ejemplo… aunque los del Movimiento Naranja ya dijeron que ellos prefieren ir de a solapa.

Hasta el momento Beatriz Paredes se coloca como la primera mujer de la oposición que podría aspirar a la candidatura presidencial… bueno, ¿en serio, Lilly Téllez? Hombres ya hay varios que levantaron la mano: Enrique de la Madrid, Gabriel Quadri, Santiago Creel, Alejandro Murat… y hasta Demetrio Sodi.