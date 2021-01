Biden revierte orden de Trump: Trans sí pueden servir en el ejército de EUA

A mediados de 2019 entró en vigor un memorando presidencial del expresidente, Donald Trump, en Estados Unidos, que bloqueaba a los soldados transgénero para servir en las tropas del ejército. Casi dos años después y a unos días que el presidente Joe Biden tomó la presidencia, esta medida ya fue tumbada.

Este 25 de enero el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para revocar el memorando de Trump y se prohiba de inmediato negar a un miembro del ejército que continúe sirviendo tomando en cuenta su identidad de género. La orden especifica que toda persona calificada puede servir en el ejército.

“Es simple: Estados Unidos es más seguro cuando todos los que están calificados para servir pueden hacerlo abiertamente y con orgullo”, publicó Biden en sus redes sociales.

Today, I repealed the discriminatory ban on transgender people serving in the military. It’s simple: America is safer when everyone qualified to serve can do so openly and with pride.

