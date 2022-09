Y unos acá criticando el poco tacto de Marcelo Ebrard por compartir una selfie para anunciar que iba a darle el pésame a la familia real… cuando el mero presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aprovechó que vio un montón de gente para echar sus arengas políticas.

Valiéndole “pistolinha” que en Reino Unido hay luto por la muerte de la reina Isabel II, el presidente brasileño convocó a seguidores y, desde el balcón del inmueble en el que se hospedó en Londres, echó sus condolencias a grito pelado.

“Tenemos un profundo respeto por la familia de la Reina”, aseguró Bolsonaro con micrófono de sonidero en mano, mismo que utilizó para animar a sus seguidores a echarle porras, rompiendo el notorio silencio londinense, previo al funeral de la reina Isabel II.

Ni modo: muy triste la muerte de doña Chabelita, pero va atrás en las encuestas y no por estar en Londres para el funeral iba a dejar de buscar votos… Así que luego de decir sus palabras muy “séntidas” al pueblo de Reino Unido, se echó un discurso con alto contenido político, de cara a las elecciones presidenciales de Brasil (las cuales, según mediciones, pinta para perder frente a Lula da Silva).

Captura de pantalla

“Y también esa manifestación por parte de ustedes, representa lo que realmente pasa en Brasil. Cada vez más, Brasil mostrará al mundo su valor. Nuestra bandera siempre será de los colores que vemos aquí: verde y amarillo”, remaró Bolsonaro, en referencia a uno de las proclamas de sus seguidores, para quienes el posible regreso de Lula da Silva es sinónimo de comunismo (bandera roja).

Para presumir su pésimo timming, Jair Bolsonaro grabó el solito todo lo anterior y, claro, lo subió a sus redes, no sin antes editarlo para que sus palabras fueron acompañadas de música, acá, tristona.

Para más “vergonha” de la falta de respeto de Jair Bolsonaro, medios que cubrieron el mini-mitin grabaron reacciones de ciudadanos ingleses que, indignados, pidieron respeto a los seguidores del presidente brasileño.

Legendado

Cidadão britânico pede respeito a apoiadores de Jair Bolsonaro em Londres pic.twitter.com/xIIZqiFtIg — Milton Ribeiro (@ribeirotrilhas) September 19, 2022

“Yo diría que este no es el día para hacer esto. Escojan otro día, pero no hoy. Muestren respeto hoy. Los otros días del año son para política. Hoy no es sobre política. Hoy es sobre respetar a la reina (…) estamos a una milla de donde la reina está siendo velada”, dice un entrevistado, luego que un seguidor de Bolsonaro le pide chance: “estamos luchando por nuestro país”, le dijo.

La publicación del video despertó las previsibles críticas. No sólo por la evidente falta de modales, sino por – según sus críticos – usar recursos públicos para fines electorales. Incluso en uno de sus videos desde Londres, aprovechó para presumir que en Brasil la gasolina es más barata que en Reino Unido.

captura de pantalla

Luego de decirle al rey Carlos III “muchos días de estos”, Bolsonaro tomará vuelo para Nueva York, donde participará en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según analistas de El País, así se ve marcada la diferencia de campañas de Lula y Bolsonaro: mientras que el expresidente busca votos entre el pueblo, el actual mandatario quiere apantallar al electorado yéndose a tomar la foto con líderes mundiales. Ya veremos cuál estrategia sale mejor: las elecciones en Brasil son el 2 de octubre.