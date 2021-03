El feminicidio de una jugadora de Call of Duty que expuso la violencia contra las mujeres en Brasil

Este caso ha sido abordado por medios brasileños desde hace varios días y ha expuesto, de nueva cuenta, la magnitud de la problemática de la violencia contra las mujeres en Brasil. Se trata del feminicidio de Ingrid Oliveira Bueno da Silva Sol, quien era jugadora profesional de Call of Duty Mobile.

Sol, conocida de esta manera en el mundo de los eSports —juegos y competiciones en línea—, fue asesinada por otro jugador, quien además se encargó de revictimizar a la joven de 19 años de edad, al difundir imágenes del feminicidio, haciendo apología del terrorismo y el odio contra las mujeres y la religión.

Como mencionamos, este caso causó la indignación de la población de Brasil y ha sido abordado por medios de América Latina, región donde las cifras de feminicidios son alarmantes.

Feminicidio de una jugadora de Call of Duty Mobile causa indignación en en Brasil

El feminicidio sucedió el pasado 22 de febrero, en el barrio de Pirituba, São Paulo, en el domicilio del agresor (conocido como Flashlight en los eSports). Ahí, la policía halló el cuerpo sin vida de Sol y con signos de violencia.

De acuerdo con un comunicado publicado por el Ministerio Público de São Paulo, Guilherme Alves Costa confesó el feminicidio de Ingrid a su hermano, a quien le dijo que había cometido este crimen porque Sol “se había cruzado en su camino”.

Sin embargo, más allá de la declaración de Alves Costa, las autoridades ya trabajan en la investigación del caso, acusando al joven por homicidio doblemente calificado.

Hasta el momento, se sabe que Sol conoció a Guilherme en internet y tras una serie de conversaciones —que duró casi un mes— aceptó la invitación de jugar en su casa.

Los testigos o los jugadores que recibieron el video del feminicidio declararon a las autoridades que Alves Costa manejó un discurso de odio contra las mujeres y la religión.

“¡Los feminicidios no serán tolerados!”

Ante los hechos, algunos equipos de eSports —que participan en retas de Call of Duty Mobile— lamentaron el feminicidio de la jugadora, quien apenas comenzaba a incursionar en este mundo.

En el caso de Jaguares Esports, el grupo publicó un par de mensajes en redes denunciando que en Brasil, las mujeres no cuentan con un torneo de Call of Duty Mobile y ya se han registrado casos de machismo en estas retas, por lo que pidió a la industria y autoridades a que pongan mayor atención.

Aquí parte del mensaje de Jaguares Esports:

“En Brasil no existen torneos femeninos oficiales de Call of Duty Mobile. Jaguares y otros equipos femeninos se han aventurado a participar en torneos mixtos y ya hemos sufrido episodios de machismo. ¡Los feminicidios no serán tolerados!”.

Sólo como contexto, al igual que otros países de América Latina —como México o Chile—, Brasil enfrenta la problemática de la violencia contra las mujeres y feminicidio.

De acuerdo con France 24, durante los primeros 15 días de enero de 2021, Brasil registró al menos 50 casos de feminicidio. Es decir, cuatro mujeres fueron asesinadas al día —en México, 10 mujeres fueron asesinadas diariamente en 2020.