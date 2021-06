Britney Spears quiere ser madre y no la dejan: Hablemos de violencia reproductiva

Por: Angie Contreras

“Quiero mi vida de vuelta”. Estas fueron las palabras con las que Britney Spears le pidió a un juzgado de Los Ángeles que termine con la tutela legal a la que se encuentra sometida. Britney no puede tomar ninguna decisión sobre su cuerpo, su dinero, ni su futuro. El Estado le quitó el control de su vida y se lo entregó a su padre.

La cantante está obligada a ver cómo otros manejan su vida. Aunque ella desea profundamente ser madre, no puede quedar embarazada porque necesita permiso para retirarse el DIU (dispositivo intrauterino anticonceptivo), no puede casarse porque no se lo permiten y sus gastos son estrictamente controlados a pesar que su música le genera millones de dólares. En pocas palabras, Britney Spears no es una mujer libre.

El caso de Britney Spears no es aislado y nos recuerda que sin importar la fama o el dinero las mujeres somos víctimas de la violencia reproductiva. Ella representa una versión de Hollywood de la realidad que enfrentan millones de mujeres que no pueden decidir sobre sus cuerpos, porque son esterilizadas forzosamente o sus países prohiben el aborto. Impedir que una mujer sea madre cuando lo desea, es igual de cruel, injusto e inhumano que forzarla a serlo en contra de su voluntad.

Desafortunadamente para muchas niñas y mujeres esta es su realidad de todos los días. En países como El Salvador que prohíben totalmente el aborto, decenas de mujeres se encuentran condenadas a penas de más de 30 años de prisión por sufrir emergencias obstétricas y en República Dominicana, si el violador accede a casarse con su víctima, se libra de la cárcel. En México, muchas mujeres enfrentan diferentes problemas y barreras para acceder el aborto porque sus estados aún lo consideran como delito. Todas estas leyes son injustas, abusivas y atentan directamente contra la dignidad, la vida, la salud y el bienestar de las niñas y las mujeres.

Para que las mujeres seamos realmente libres ninguna ley, sentencia judicial o prejuicio social debe perjudicar nuestra salud sexual y reproductiva. Somos nosotras las únicas llamadas a decidir sobre nuestra maternidad y por eso debemos contar con educación sexual de calidad para poder elegir nuestro método anticonceptivo y cuándo dejarlo, tener apoyo médico durante el embarazo y poder acceder a servicios de aborto seguros, legales y gratuitos cuando sea necesario.

Todas las mujeres, sin importar nuestra decisión sobre la maternidad, merecemos el mismo acompañamiento, respeto y apoyo. Espero que muy pronto Britney, al igual que todas las mujeres que sufren la crueldad de este tipo de legislaciones restrictivas, recupere su libertad y pueda cumplir su deseo de ser madre nuevamente.

Angie Contreras

Comunicadora Social, Feminista

Vocera de Mujeres Vivas, Mujeres Libres