Ay no: Crucero que hizo escala en México registra brote de COVID-19; hay un caso de Ómicron

«Dios, somos nosotros de nuevo» Autoridades sanitarias de Luisiana detectaron un brote de COVID-19 en un crucero que viaja con rumbo a Nueva Orleans. Lleva poco más de 3 mil 200 pasajeros y se trata de una embarcación que hizo escala en México, así como en Honduras y Belice.

Norwegian Breakaway es el nombre del crucero que partió precisamente desde Nueva Orleans el pasado 28 de noviembre. Regresó a las costas de esa ciudad este 5 de diciembre y fue por ello que se le aplicó una prueba del virus a la tripulación y pasajeros.

El Louisiana Department of Health reportó inicialmente que 10 personas dieron positivo a COVID-19, y señaló que los casos se encuentran tanto entre la tripulación como entre los pasajeros.

The Norwegian Breakaway departed from New Orleans on Nov. 28 and stopped in Belize, Honduras and Mexico on its voyage. There are more than 3,200 individuals onboard.

Ahora bien, horas después de ese primer informe, el mismo Departamento de Salud actualizó la información y el número de casos aumentó. Siete personas más dieron positivo a COVID-19, además de que se reporta un caso sospechoso de Ómicron.

Como te comentaba, durante su viaje de una semana hizo escala en tres países: México, Honduras y Belice, por lo que resulta probable que los contagiados hayan tenido contacto con gente de esos países.

This includes 1 probable case of #Omicron which has been identified among the crew. This case is among the 10 cases that had been previously reported. The crew member is not a Louisiana resident and did not leave the ship.

— Louisiana Department of Health (@LADeptHealth) December 6, 2021