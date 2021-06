Cabeza de Vaca será separado de cargo, advierte coordinador de Morena en San Lázaro

Que sí, que no, luego que sí otra vez… así se traen el caso Francisco Cabeza de Vaca. Por ahora, según, el gobernador de Tamaulipas sí se las podría ver con la justicia. Nomás es cuestión de que Morena tome el control del Congreso local.

Tras las elecciones federales del pasado 6 de junio, se confirmó que Morena será el nuevo partido que reparta en Tamaulipas… y, aunque a las pocas horas de esto se dio a conocer la suspensión definitiva de cualquier orden de aprehensión en contra de Cabeza de Vaca, ahora el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, insinúa que el gober no la ha librado aún.

“¡OMG! Morena es mayoría en el Congreso de Tamaulipas. Se acabará con la inmunidad de Francisco Cabeza de Vaca. Insisto, carece de fuero. Será separado del cargo”, escribió el legislador morenista en su cuenta Twitter.

Aunque la noticia del dominio de Morena en el Congreso de Tamaulipas vislumbraba que Cabeza de Vaca tendría que ir llamando a su abogado, en las primeras horas del 7 de junio se dio a conocer que un juez decidió suspender la orden de aprehensión en contra del gobernador.

Lo anterior, en respuesta a un amparo promovido en contra de la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República. Inicialmente, Cabeza de Vaca había obtenido sólo una suspensión provisional… pero ahora ya es definitiva.

Recordemos que a Cabeza de Vaca lo piden las autoridades para que ajuste cuentas por las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada que hay en su contra…

¿Y qué tiene que ver que Morena ya domine en Congreso de Tamaulipas?

Ahhhhh, pues porque a la solicitud de desafuero hecha por la FGR, en San Lázaro dijeron que sí… pero en el Congreso de Tamaulipas, por ahora de mayoría panista, dijeron que no. Así, Cabeza de Vaca no puede ser detenido… no hasta que termine su mandato.

Lo anterior, en cuanto Morena domine la próxima legislatura del Congreso local, sería diferente. Sólo habría que repetir en corto todo el proceso: solicitar desafuero, que éste se apruebe en San Lázaro y, luego, se homologue en el Congreso local… ah y que de nueva cuente se libere una orden de aprehensión, sino, pos pa’ qué.