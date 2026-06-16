Lo que necesitas saber: Cada vez más hombres en México asumen una crianza activa, emocional y corresponsable, rompiendo con el estereotipo del padre ausente.

Muchas veces cuando escuchamos hablar de una familia monoparental, lo primero que se nos viene a la mente es una madre soltera. Sin embargo, también existen padres solteros aquí en México.

Y es que muchas veces el trabajo realizado por estos hombres pasa desapercibido. Aunque son una minoría, también han dedicado gran parte de su vida al bienestar y cuidado de sus hijas e hijos.

De acuerdo con datos del INEGI correspondientes a 2020, apenas el 0.5% de los padres identificados en la vivienda se declararon solteros. Esto equivale a alrededor de 106 mil hombres que viven con al menos una hija o hijo y no tienen una relación de pareja.

A pesar de no representar la mayoría, en los últimos años se ha registrado un cambio importante en los modelos de paternidad. Cada vez más hombres en México asumen una crianza activa, emocional y corresponsable, rompiendo con el estereotipo del padre ausente.

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Hoy vemos papás que asisten a consultas médicas, cambian pañales, acompañan procesos escolares y se involucran en la vida emocional de sus hijos. Sin embargo, muchas veces este trabajo no recibe el reconocimiento que también merece.

Y es que no solo existen las madres solteras

Ser padre soltero en México sigue siendo algo poco visible. A lo largo de la historia, la figura paterna ha sido vista principalmente como la de un proveedor económico y no necesariamente como alguien que puede encargarse de la crianza de sus hijas e hijos.

Pero… ¿A qué retos suelen enfrentarse?

Lamentablemente, muchos hombres que viven esta situación pueden enfrentar discriminación o prejuicios sin siquiera darse cuenta. En ocasiones, estos comentarios o actitudes provienen incluso de familiares, amistades o personas cercanas.

Y es que en nuestra sociedad el hombre suele ser visto principalmente como proveedor, por lo que asumir un papel de crianza puede ocasionar burlas, descalificaciones o cuestionamientos sobre su capacidad para cuidar a sus hijos. Una situación distinta, pero que también refleja los estigmas de género que siguen presentes.

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Además, muchos padres solteros deben combinar el trabajo con las responsabilidades del hogar y el cuidado de sus hijos. Desde asistir a juntas escolares hasta atender emergencias médicas o ayudar con las tareas, la crianza en solitario implica una doble responsabilidad que pocas veces se visibiliza.

Otro tema que también forma parte de la conversación es la custodia de los hijos. Aunque las leyes han evolucionado con el paso de los años, algunos colectivos y especialistas consideran que todavía existen estereotipos que dificultan que los hombres sean vistos como cuidadores principales.

Los apoyos que todavía siguen pendientes

Otro tema importante, y donde apenas comienza a darse cierta visibilización, tiene que ver con las políticas públicas dirigidas a la crianza.

Por ejemplo, en los últimos años se ha impulsado la discusión para ampliar las licencias de paternidad y fomentar una participación más activa de los hombres en el cuidado de sus hijos. Sin embargo, todavía existen programas y apoyos que suelen estar enfocados principalmente en las madres, debido a que representan la mayoría de los hogares monoparentales.

Y es que sin duda, el trabajo de los padres solteros ha sido poco visibilizado a lo largo de los años. Sin embargo, se trata de una realidad que existe y que forma parte de la diversidad de familias que hay en México.

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Aunque siguen siendo una minoría dentro de los hogares monoparentales, miles de hombres han asumido la responsabilidad de criar solos a sus hijas e hijos, enfrentando retos laborales, económicos y sociales que pocas veces forman parte de la conversación pública.

Y tú, ¿crees que el trabajo de los padres solteros debería tener una mayor visibilidad en México?