¿Qué es esto, Suiza? No, se reporta caída de aguanieve en Monterrey

Con temperaturas de hasta -6 grados, la mínima alegría que podía ofrecer la madre naturaleza a la gente de Monterrey era una nevadita. Y así fue, bueno, más o menos. En redes sociales se reporta la caída de aguanieve en la capital de Nuevo León, así como en otros puntos.

Vamos con las imágenes.

Ver en YouTube

Desde las primeras horas de este gélido (en el norte) 15 de febrero, Protección Civil de Nuevo León reportó caída de aguanieve en varios puntos de la zona metropolitana. Dada la situación, las autoridades regias echaron a andar el Operativo Carrusel, con el cual se busca atender a personas en situación de calle.

Comienza a caer aguanieve en varias partes de la zona metropolitana de Monterrey. ❄ pic.twitter.com/JFSZz383Qh — Nightlife Monterrey • (@nightlife_mty) February 15, 2021

Además de caída de aguanieve en la mencionada zona de Monterrey, Protección Civil dio a conocer la misma situación en San Pedro (específicamente en la zona sur del municipio), así como en la cabecera municipal de Vallecillo, Nuevo León.

❄️🥶 Masa de aire ártico provoca caída de nieve en #Chipinque #SanPedro y sur de #Monterrey pic.twitter.com/BDz8whahoG — Central FM (@CentralFM_) February 15, 2021

¿Y ya?

Pues no. Además de los puntos ya mencionados, también se reportó caída de aguanieve en el municipio de García… no en todo, pos si no es navidad, pero sí en la región oriente y poniente.

De acuerdo con Telediario, Monterrey, la impresionante caída de aguanieve se debe a una onda ártica cuyo origen se detectó en Siberia, Rusia… así que, mínimo, si no consiguieron llevarse la Sputnik V, aunque sea sí un poquito de nieve.

Regresando con el reporte meteorológico, la onda gélida rusa avanzó hacia en continente americano por Canadá, Estados Unidos y, ahora, hace acto de presencia en la zona norte de México. Ya se veía venir, ya que desde hace días varios puntos del país venían reportando temperaturas congelantes.

Ya llegó la nieve a #Apodaca ❄️ En Privalia Concordia! ⛄️⛄️ pic.twitter.com/vyVDexnlN0 — Apodaca News 🗞😷 (@Apodaca_News) February 15, 2021

“Ante la presencia de bajas temperaturas en nuestra ciudad. El personal de Protección Civil se encuentra realizando las acciones de prevención y auxilio a toda la comunidad. Cualquier situación de riesgo repórtala al 9-1-1 o al 815102-8917”, informaron las autoridades de Monterrey.