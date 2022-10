Ahora sí, adiós al cubrebocas. Aunque nunca fue obligatorio, la Secretaría de Salud actualizó los lineamientos para enfrentar la pandemia del COVID-19, estableciendo que ya no se debe obligar su uso en espacios abiertos y cerrados. Peeeeero, continúa recomendando ponérselo cuando no haya condiciones de sana distancia. El comprobante de vacunación tampoco podrá ser exigido (sobre todo en los centros de trabajo) y mucho menos la presentación de pruebas COVID. Pero todo esto no significa que la pandemia ha terminado, por ahí sigue el bicho.

Te puede interesar