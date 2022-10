Que no es espionaje, sino inteligencia. Aunque hay las pruebas (gracias a los hackers de Guacamaya), el presidente López Obrador aseguró que el Ejército no espía. De acuerdo a una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, ARTICLE 19, Citizen Lab, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, en 2019 la SEDENA compró un software de “monitoreo remoto” a la misma empresa a la que el gobierno de EPN compró Pegasus.. y, al parecer, no para tenerlo guardado: en ese periodo, se detectó la intervención de celulares de dos periodistas y un activista. ¿Casualidad? AMLO quiere más pruebas.

